美股道瓊、標普創高！台股早盤漲近300點　台積電衝1005元漲快2%

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美國9月消費者信心指數創3年新低，也難撼動投資人的樂觀情緒，隨著輝達Blackwell晶片即將在第4季開始出貨，帶動半導體走揚，輝達上漲3.97%，台積電ADR也勁揚超過4%，終場美股4大指數齊揚，其中道瓊和標普500指數再創收盤新高。台股今（25）日早盤也開高走高，盤中上漲快300點，來到22729點，其中台積電也再衝破千元大關，一度來到1005元，漲快2%，其餘權值電子股廣達漲逾5%，鴻海也漲超過有2%。中國出台新一輪經濟刺激計劃，幫助提振了與中國經濟有關聯的股票，也使得市場拋開嚴峻的9月消費者信心數據的影響，美股週二（24日）保持漲勢，4大指數收高，其中道瓊和標普500指數再創收盤新高，道瓊工業指數收盤上漲83.57點，漲幅0.19%，連續第4個交易日創收盤新高紀錄；標普500指數收紅近0.25%，為連續第二日創收盤歷史新高；那斯達克指數上漲100.25點，漲0.56%；費城半導體指數揚升65.97點，漲1.31%。在美掛牌的台積電ADR大漲7.21美元或4.13%，收在181.97美元，創下7月中以來的近兩個月新高，AI領頭羊輝達（NVIDIA）也大漲4.61美元或3.97%，收120.87美元；特斯拉（Tesla）上漲4.27美元或1.71%，收254.27美元。有望激勵國內相關概念股。台股今日早盤也是開高走高，以22569.29點開出、上漲137.51點開出後，漲幅持續擴大，目前最高來到22729.88點，上漲298.1點，台積電更重返千元大關，一度站上1005元，漲逾1.8%。就觀察各大類股走勢，電腦週邊漲逾2%，半導體、數位雲端、電子零組件、電子通路、光電也有超過1%的漲幅，傳產的營建、塑膠、鋼鐵、汽車漲幅也有1%以上。