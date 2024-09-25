1年前早揪超思蛋貓膩！游淑慧回顧詭異處：若辦不出來不如滾蛋

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等9名被告，隨後將9人移送北檢複訊。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書回顧自己1年前的種種揭弊，直呼「總算……如果連個蛋都辦不出來，還不如滾蛋」。針對北檢查辦超思進口蛋案，游淑慧24日在臉書發文「總算……如果連個蛋都辦不出來，還不如滾蛋」，由於案情距離現在已有段時間，她也在貼文下方分享過去她質疑相關事件的新聞連結，包括「陳吉仲的3大謊言」、「超思合約詭異處」、「超思遭爆是銀髮創業」等。游淑慧2023年9月6日揪出陳吉仲在記者會上的「3大謊言」，陳吉仲稱超思在報價、報關報驗都必須先行墊付，退換貨衍生費用也要負擔，可合約明明寫著可以先請款，「竟然公然扭曲超思採購合約，對著全國百姓睜眼說瞎話！」游淑慧7日再發文，陳吉仲開記者會反被越挖越多詭異之處，出示超思的報價單還特意把報價的廠商模糊化，這一批蛋是巴西的誰賣出來的、牧場是哪一個，大家至今都不知道；而這件事之所以重要，是因為在6、7月的時候巴西是有禽流感的，農業部宣稱說這一個牧場本身沒有發生過禽流感。游淑慧8日再爆，推算超思負責人秦語喬的年齡，大概已70歲，中間公司停業十幾年，復業就拿到這筆訂單，變成國際貿易大亨，「真的太神奇，該教大家怎麼創業，尤其是銀髮創業」。游淑慧12日再爆，超思的檢疫申請和檢疫通過發證居然是同一天，7000多箱雞蛋一天就快速檢疫完畢，去年的海關統計顯示，不只超思，還有許多優秀、有雞蛋進口經驗的廠商能從日本進口雞蛋，而超思成立過程時間點及目的性都直指這一筆進口蛋，背後絕對不簡單。