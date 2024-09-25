7-11教師節出手了！可寄杯美式、拿鐵近6折　全家拿鐵10元多一杯

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11教師節咖啡買8送4。（圖／翻攝自APP）

▲7-11不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折。（圖／業者提供）

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲7-11×COLD STONE複合店每逢周一、周三，出示OPENPOINT會員享中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）

▲全家大杯拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1，或單杯特價29元。（圖／業者提供）

▲全家APP開跑咖啡寄杯優惠。（圖／手機截圖）

▲全家至10月1日前，大杯單品美式、拿鐵第2杯9元。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi café 大杯系列特濃美式或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

9月28日迎接教師節，7-11歡慶祝老師、學生教師節快樂，即起推出寄杯咖啡買8送4優惠，包括濃萃美式、拿鐵任選，以及冰燕麥拿鐵買8送4等，約6.7折，不過還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於約6折開喝；全家則是即起特大杯拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶第2杯10元；萊爾富美式、拿鐵通通買一送一。◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰寒天甘蔗檸檬／特大冰凍凍好喝奶茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）