7-11教師節出手了！可寄杯美式、拿鐵近6折　全家拿鐵10元多一杯

9月28日迎接教師節，7-11歡慶祝老師、學生教師節快樂，即起推出寄杯咖啡買8送4優惠，包括濃萃美式、拿鐵任選，以及冰燕麥拿鐵買8送4等，約6.7折，不過還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於約6折開喝；全家則是即起特大杯拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶第2杯10元；萊爾富美式、拿鐵通通買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月25日至9月30日
◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）
◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）
◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）
◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至9月29日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬／特大冰凍凍好喝奶茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
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📍APP｜9月25日至9月30日
◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）
◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）
◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）
◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
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📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
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📍門市｜即日起至9月29日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
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📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
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📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）