辦超思蛋案背後有目的？郭正亮爆內幕：有高手在操盤

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等9名被告，隨後將9人移送北檢複訊。對此，前立委郭正亮表示，總統賴清德很清楚他只要打民進黨就會得分，大家會覺得他滿公正的，「這有點是在防柯文哲這個案子僵住了，會有怨，用這個來轉移焦點，還是有高手在操盤」。郭正亮24日在節目《張雅婷辣晚報》表示，因為民眾黨主席柯文哲案至今還未找到金流對價，輿論開始說為什麼圖利罪台灣到處都是，卻只辦這一件？且已有人開始在舉報，因此超思蛋案不辦說不過去，「這個賴清德當然也很清楚，他只要打民進黨就會得分，人家就會覺得他滿公正，因為打鄭文燦那個民調真的有上升，打柯文哲主要是因為民眾黨自己崩了，所以有一些游離到民進黨那邊去，但打鄭文燦中間選民有支持他」。郭正亮說，因為現在柯文哲的案子沒有新聞可做，所以再開一刀，而超思蛋這個案子，民眾黨立委張啓楷一路追了一個多月，並說國會只要有調查權，第一個就要查超思蛋案，所以就先辦了，「因為張啓楷是民眾黨的，這樣就變成是我很公正，這有點是在防柯文哲這個案子僵住了，會有怨，用這個來轉移焦點，還是有高手在操盤」。