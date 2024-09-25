國防部長官邸電費唯一破百萬　顧立雄：到任以來從沒住過

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電費4月調漲，民眾黨立委黃國昌日前披露行政院長官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元；行政院長卓榮泰表示，官邸只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。而國防部長顧立雄官邸遭指電費破百萬，顧立雄則回應，從來沒有住過官邸，強調那邊是個砲兵營區，官邸是在營區裡面。行政院長卓榮泰24日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。民眾黨立委張啟楷一開始就問官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元一事，卓榮泰回應說，520之後因為還有一段整修時間，他一直到6月中旬才陸續到官邸使用開一些部長會議，他個人一直到6月底、7月初才搬進官邸，詳細日子他也忘記,他每個禮拜使用2天，但是只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。針對國防部長官邸是政府首長官邸中唯一電費破百萬的，顧立雄表示，自己從到任以來沒有住在官邸，都是住在自己的家裡；他指出，官邸附近有個憲兵的砲兵營，大家可能誤解那只是單純的官邸，整個砲兵營的部隊在那裡，「那是個營區，官邸只是營區一部分」。