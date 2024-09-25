三大法人再度同站買方！合計加碼120億　台股漲146點、站上季線

美元續弱！離岸人民幣升破7大關　新台幣早盤強升快2角破31.8元

記者顏真真／台北報導

▲在美元走軟，人民幣創16個月新高，加上台股走揚，新台幣兌美元今（25）日早盤強升快2角升破31.8元。（圖／記者顏真真攝）
▲在美元走軟，人民幣創16個月新高，加上台股走揚，新台幣兌美元今（25）日早盤強升快2角升破31.8元。（圖／記者顏真真攝）
在美國公布疲軟的消費者信心數據後，美元指數走軟，人民幣兌美元則在中國公布新刺激措施下，創下16個月新高，離岸人民幣兌美元一度升破7整數大關，新台幣兌美元今（25）日早盤也在美元走軟及台股上漲激勵下，升破31.8元，一度來到31.778元，強升1.88角。

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美國9月消費者信心指數意外從8月向上修正後的105.6降至98.7，低於市場預期，美元指數延續跌勢，下探100.2，而非美貨幣中人民幣受惠中國央行公布新的刺激措施之下，創下16個月新高，離岸人民幣兌美元今日早盤更一度升破7整數關卡，一度來到6.9945，目前回到7.008附近，在岸人民幣也來到7.02附近。

不過，日圓兌美元則是升貶互見，今日早盤從142.907拉回至143.384附近震盪，韓元兌美元也從1322.14回到1329.89附近。至於新台幣兌美元則在美元走弱及台股大漲之下，早盤也連續升破31.9及31.8元，一度來到31.778元，強升1.88角，目前在31.820元盤整。

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