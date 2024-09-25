台北市第三副市長出爐！「都計專家」張溫德升任　俞振華接副秘　

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台北市政府今（25）日發布新任副市長與新任副秘書長的人事任命，原任副秘書長的張溫德將升任副市長，副秘書長一職則由原任研究發展與考核委員會主任委員俞振華出任。相關人事安排即日起生效。出任副市長的張溫德是成功大學都市計劃研究所碩士，在擔任台北市政府副秘書長前，歷任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府城鄉發展局副局長、台北市都市更新處總工程司，深具都市計畫專業、公務經歷完整，並兼備中央與地方、台北與新北的治理經驗，實務練歷完整，規劃與思考具全局縱深。張溫德於副秘書長任內，協助提出並規劃降溫城市、綠運城市、韌性城市、淨零生活等四帖政策，形成淨零碳排總體政策論述；在市政創新方面，協助市府率全國之先發布人工智慧指引、建構本市「用AI驅動台北」的政策方針及行動綱領；也督導交通安全年相關行人友善作為，並協助推動全國首創「我的減碳存摺」北北基桃全民運動；督導災害防救辦公室並建立市府異常事件橫向聯繫複式通報機制，並擔任歷次重要活動督導指揮官，包含2023跨年晚會、2023臺灣燈會在臺北、2023大稻埕夏日節首場活動、2024年國慶晚會安全維護計畫等。張溫德就任副市長之後，將以新角色為北市「安全之都、運動之都、未來之都」願景增添助力，三位副市長的專長也與「三都願景」對應：安全之都所包含各項韌性災防等工程領域，將持續由李四川副市長督導推動；運動之都與活力之都，將迎來2025雙北世壯運、各項北市活動盛典以及城市軟體實力積澱，則持續由林奕華副市長督導推動；而協助打造「未來之都」的市政規劃責任，包含建構臺北成為「創業家友善城市」與「人工智慧驅動的智慧城市」等目標，將由三人之中最年輕的張溫德副市長協助推動。接任副秘書長的俞振華是美國哥倫比亞大學政治學博士，在擔任台北市政府研考會主委前，曾任國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授、台中市政府研究發展考核委員會委員、桃園市政府研究發展考核委員會委員、美國史汀生中心訪問學者、美國史丹佛大學民主發展與法治中心研究員暨計畫執行秘書。俞振華於研考會主委任內，主掌市政規劃、政策研發與市政績效的管制考核，從研考的角度對各局處業務及府級事務有全盤理解與掌握，熟稔整體市政藍圖與業務管考。他將以此為基礎，在副秘書長職位上，發揮「協調」與「規劃」的功能。此外，俞振華在蔣市長上任近兩年以來，兼任市府國際事務委員會執行長，綜理市府各項國際合作，包含規劃新加坡、首爾、東京與美國等出訪業務，成果豐碩。其中，近期的美東出訪不只為臺北帶回都市規劃、交通、新創、青年等領域的經驗與合作成果，也包含與哈佛大學、哥倫比亞大學、賓州大學等國際知名學者交流，進行全方位的臺北行銷，並提升市政視野與臺北的國際能見度。市府未來也將借重俞主委對各局處市政的熟悉，進一步提升跨局處協調，同時也將在府層級，加速實現蔣市長打造臺北成為國際級都會的城市願景。俞振華出任副秘書長後，研考會主委一職由副主委周德威代理。