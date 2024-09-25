Uber One「會員1折買法」遭破解！用戶傻眼　叫車、美食價格對比

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▲網友發現加入Uber的會員「Uber One」點餐以及叫車比較貴，並發現一折會員買法。（圖／取自unsplash）

▲嘗試退訂Uber One會員資格的話，官方為了挽留會員，發放90％優惠，相當於1折的續訂優惠。（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲記者實測三台手機叫車，同一時間、同一地點預估車資，最左邊有會員的最為便宜，中間及右邊非會員的價碼則是浮動調整。（圖/記者張嘉哲翻攝）

Uber會員「Uber One一折買法被瘋傳」！最近才剛有人在抱怨外送平台的商品價格越來越不合理，導致許多人退坑刪除App，沒想到在社群平台上，有許多Uber的會員最近大肆討論訂閱Uber會員「Uber One」之後，不僅叫餐、叫車都沒有比較便宜，甚至還有隱藏的一折續約買法，引起廣大迴響。近日在社群平台「Threads」上幾乎可以說是洗版的狀態，，讓你下個月續約直接變成12元。貼文有許多人分享經驗表示、「已經刪掉Uber的App了....Uber One有買跟沒買一樣。」，由於社群平台上討論實在太轟動，，一開始會詢問想退出「Uber One的原因」，點選完成之後會被告知如果退訂，優惠從即刻就會結束，，Uber為了留住會員，用此招著實令人驚訝。除了實測證實會員1折買法之外，也有網友表示Uber One會員叫車、餐點都比非會員貴，記者也向友人借兩隻非會員的手機進行比較，而在最具爭議的「叫車服務」中，記者實測用三台手機，不清楚為何其他網友的車資出現會員較高的情況。對於目前相關爭議，