Uber One「會員1折買法」遭破解！用戶傻眼　叫車、美食價格對比

Uber會員「Uber One一折買法被瘋傳」！最近才剛有人在抱怨外送平台的商品價格越來越不合理，導致許多人退坑刪除App，沒想到在社群平台上，有許多Uber的會員最近大肆討論訂閱Uber會員「Uber One」之後，不僅叫餐、叫車都沒有比較便宜，甚至還有隱藏的一折續約買法，引起廣大迴響。
近日在社群平台「Threads」上幾乎可以說是洗版的狀態，除了有人抱怨自己訂閱Uber會員「Uber One」叫車以及點餐都比較貴之外，還有人發現Uber的會員一折買法，只要先按下退訂閱之後，App為了要挽留會員，竟然直接發放1折的優惠券，讓你下個月續約直接變成12元。
貼文有許多人分享經驗表示「1折買法是真的....某次真的覺得沒很好用，要退訂時就跳出90%優惠券，超傻眼的」、「Uber One真的是一個很迷的存在.....」、「昨天嘗試過了，如果是月訂閱的會員，按退訂真的會發90%優惠券，下個月續約只要12元」、「已經刪掉Uber的App了....Uber One有買跟沒買一樣。」
Uber One會員一折買法是真假？實測月訂閱、年訂閱領券
《NOWnews》記者本身也是Uber的「Uber One」月訂閱制會員，由於社群平台上討論實在太轟動，記者也實際測試點選退訂的模式，一開始會詢問想退出「Uber One的原因」，點選完成之後會被告知如果退訂，優惠從即刻就會結束，結果點選「繼續」之後，畫面真的跳出如果續訂，下個月將可享有90%優惠。
記者實際點選領取優惠後，綁定扣款帳號立刻跳出通知扣款13元，意即原本一個月120元的「Uber One」費用，瞬間變成1折；而請友人使用年訂閱制的同樣步驟操作，結果Uber也同樣發放40%的優惠券給該帳戶，等於本來年費1200元的Uber One會員，變成720元，Uber為了留住會員，用此招著實令人驚訝。
Uber One會員叫車、餐點比非會員貴？實測三台手機比較
除了實測證實會員1折買法之外，也有網友表示Uber One會員叫車、餐點都比非會員貴，記者也向友人借兩隻非會員的手機進行比較，在UberEats餐點部分，沒有明顯感受有特別的不同，就是Uber One會員可以在消費滿199元時免運費，這方面記者個人認為免運費還是相對有感，畢竟UberEats的外送費至少80%都是55元起跳，點多次累積下來也是非常驚人。
而在最具爭議的「叫車服務」中，記者實測用三台手機同一地點、同一時間從信義區選擇搭到台北車站，並且以「菁英優步4人座」為選擇，結果顯示有Uber One會員的車資為316元，而沒有Uber One會員的車資則是323元以及332元，明顯都是有Uber One會員的較為便宜，這點並無異常，不清楚為何其他網友的車資出現會員較高的情況。對於目前相關爭議，《NOWnews今日新聞》實際詢問Uber，目前Uber也正在了解當中。
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貼文有許多人分享經驗表示「1折買法是真的....某次真的覺得沒很好用，要退訂時就跳出90%優惠券，超傻眼的」、「Uber One真的是一個很迷的存在.....」、「昨天嘗試過了，如果是月訂閱的會員，按退訂真的會發90%優惠券，下個月續約只要12元」、「已經刪掉Uber的App了....Uber One有買跟沒買一樣。」
Uber One會員一折買法是真假？實測月訂閱、年訂閱領券
《NOWnews》記者本身也是Uber的「Uber One」月訂閱制會員，由於社群平台上討論實在太轟動，記者也實際測試點選退訂的模式，一開始會詢問想退出「Uber One的原因」，點選完成之後會被告知如果退訂，優惠從即刻就會結束，結果點選「繼續」之後，畫面真的跳出如果續訂，下個月將可享有90%優惠。
記者實際點選領取優惠後，綁定扣款帳號立刻跳出通知扣款13元，意即原本一個月120元的「Uber One」費用，瞬間變成1折；而請友人使用年訂閱制的同樣步驟操作，結果Uber也同樣發放40%的優惠券給該帳戶，等於本來年費1200元的Uber One會員，變成720元，Uber為了留住會員，用此招著實令人驚訝。
Uber One會員叫車、餐點比非會員貴？實測三台手機比較
除了實測證實會員1折買法之外，也有網友表示Uber One會員叫車、餐點都比非會員貴，記者也向友人借兩隻非會員的手機進行比較，在UberEats餐點部分，沒有明顯感受有特別的不同，就是Uber One會員可以在消費滿199元時免運費，這方面記者個人認為免運費還是相對有感，畢竟UberEats的外送費至少80%都是55元起跳，點多次累積下來也是非常驚人。
而在最具爭議的「叫車服務」中，記者實測用三台手機同一地點、同一時間從信義區選擇搭到台北車站，並且以「菁英優步4人座」為選擇，結果顯示有Uber One會員的車資為316元，而沒有Uber One會員的車資則是323元以及332元，明顯都是有Uber One會員的較為便宜，這點並無異常，不清楚為何其他網友的車資出現會員較高的情況。對於目前相關爭議，《NOWnews今日新聞》實際詢問Uber，目前Uber也正在了解當中。