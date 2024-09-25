快離開黎巴嫩！英國加派700士兵前往地中海　協助公民撤離

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▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）敦促英國公民趕緊離開黎巴嫩。（圖／美聯社／達志影像）

隨著以色列連日向黎巴嫩真主黨展開空襲，使得外界對於演變成全面戰爭的擔憂加深。英國政府正向位於地中海的賽普勒斯派遣700名士兵，為協助英國公民自黎巴嫩撤離做準備。根據CNN、衛報等外媒報導，英國政府正在向地中海賽普勒斯派遣700名士兵，為從黎巴嫩緊急撤離公民做好準備。英國首相施凱爾（Keir Starmer）證實此事，並表示英國政府正在加強應急計劃以營救英國公民，同時敦促在黎巴嫩的公民儘快離開。施凱爾表示，「重要的是我們非常清楚，現在是離開的時候了。我對局勢感到擔憂，我認為我們需要明確我們需要降級，我們需要停火，我們需要從懸崖邊撤退。」據英國政府的聲明，部隊預計將在未來數小時內抵達。英國國防部長（John Healey）表示，黎巴嫩局勢十分不穩定，英國公民應立即離開當地，「我們敦促各方退出衝突，以防止更多悲慘的生命損失。我們的政府正在確保一切準備就緒，以便在情況惡化時支持英國國民。」英國皇家空軍阿克羅蒂里基地（RAF Akrotiri）已經準備就緒，能夠隨時給予支援撤離公民。此外，英國皇家海軍的2艘軍艦「蒙茲灣號」（RFA Mounts Bay）和「鄧肯號」（HMS Duncan）自今年夏天開始就持續在地中海巡航。