超思進口蛋弊案！負責人秦語喬200萬交保　面對媒體2字回應涉詐

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台北地檢署偵辦超思進口蛋案，24日發動搜索，約談畜產會、農業部公務員，以及超思公司負責人秦語喬、亮采生技負責人林宜龍、王朝輝等業者，經漏夜複訊，秦語喬因涉犯《刑法》加重詐欺等罪，被諭令200萬元交保，並限制出境、出海，亮采負責人林宜龍新台幣100萬元交保。秦語喬今天上午8時許步出法院，面對媒體提問涉詐有何看法，她僅說「謝謝」後旋即離去。監察院調查，中央畜產會於民國111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，於同年3月至5月以合約方式委請亮采公司進口日本雞蛋，另於8月至11月以「現貨購買」方式向超思採購日本雞蛋，不過當時超思公司尚未設立登記前，即與該公司進行雞蛋採購作業，且對於超思進口日本雞蛋之數量、品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量，因此函送檢調偵辦。台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處機動站兵分14路搜索，並約談秦語喬、陳中興等8名被告、3名證人到案，經漏夜偵訊後，陳中興、龔榮太、王朝輝請回，亮采生技負責人林宜龍100萬元交保，超思公司負責人秦語喬則200萬元交保並限制出境出海。畜產會專員吳俊達被依涉犯貪污，50萬元交保，女友則是請回；另有3名證人，包括農業部畜牧司前司長張經緯、畜產會女會計李嘉蓉都是請回。