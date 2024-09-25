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超思進口蛋案檢調大搜索　媒體人轟「拖1年才辦」：還能查到啥？

記者王德蓉／綜合報導

▲樊啟明指出，檢調受理超思進口蛋案已有1年，案子拖到現在還能搜到什麼東西？（圖／資料照片）
▲樊啟明指出，檢調受理超思進口蛋案已有1年，案子拖到現在還能搜到什麼東西？（圖／資料照片）
台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。對此，資深媒體人樊啟明指出，檢調受理這起案件已有1年，案子拖到現在還能搜到什麼東西？

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北檢24日兵分14路搜索農業部、超思、亮采、畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談8名被告，檢方複訊後，今（25）日凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保，其餘4人請回。

對此，樊啟明24日在臉書發文表示，檢調終於要辦超思雞蛋案，只是檢調受理告發進口雞蛋相關不法案件，大約有1年的時間，「就問．都拖了一年還能搜到什麼東西?」網友也紛紛留言「就演戲啊」、「先把陳吉仲抓去審70個小時」、「能滅證都滅完了..演戲交代一下」。


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