人物／張溫德升北市第三副市長　前部屬說他「人如其名」是暖男

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台北市政府今（25）日宣布第三副市長由原副秘書長張溫德升任。張溫德具備都市計畫專業，過去也在新北市府當過都市更新處長及城鄉局副局長。張溫德的前部屬就向《NOWnews 今日新聞》透露，他「人如其名」、是個暖男，沒有長官架子。升任北市第三副市長的張溫德地方、中央政府的公務資歷完整，過去歷任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長、新北市政府都市更新處處長及新北市政府城鄉發展局副局長等，具備都市計畫專業。在台北市政府副祕書長任內，協助提出並規畫降溫城市、綠運城市、韌性城市、淨零生活等4帖政策。張溫德過去在新北市府的部屬表示，張溫德平時沒有長官架子，對同仁往往是默默關心。他透露，有一次張溫德問他是不是南港國中畢業？他嚇了一跳問「你怎麼知道？」張溫德才說是看到他貼在臉書的同學會聚餐照片認出來的，因為他自己也是南港國中畢業。對於張溫德升任北市副市長，前部屬認為是好事，他認為張溫德「人如其名」，做事認真而且性格溫和。張溫德今天受訪時表示，感謝市長蔣萬安的支持跟提攜，「這次任命對我來講，是一個很重要的里程碑，也是莫大的責任跟挑戰。」張溫德強調，未來在副市長職位上，希望能夠與其他二位副市長縝密分工，共同協助市長穩健踏實推動政策，實現台北市「安全之都」、「運動之都」跟「未來之都」等願景。