周杰倫演唱會門票將開賣！黃牛搶先開價「1張喊破6萬」超扯亂象曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫是首位在台北大巨蛋開專場的歌手，因應新場地，這次他也砸重金升級舞台。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫睽違7年終於回到台灣開唱，將在12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，不過因為周杰倫演唱會票券實在太熱門，現在社群平台湧出許多黃牛，在臉書、Threads上都可以看到有黃牛已經漫天開價，不少人代購費1萬起跳，甚至有人喊到，特區第一排最貴6萬元，還分時段開價，讓許多粉絲傻眼直呼，「這些黃牛怎麼不去搶？」周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會台北站昨（24）日公布詳細資訊，門票將於10月23日在tixCraft拓元售票系統開賣，票價分別為6880、5880、4880、3880、3280、2280、1880元。而這次為了因應大巨蛋這個全新場地，周杰倫演出規模也全面升級，保證要給歌迷最大的滿足，且原本「嘉年華」演唱會最初製作成本的高達2億元，這次預算不斷追加，已刷新周杰倫演唱會成本的紀錄。資訊曝光後，不少粉絲已經制定一系列的搶票攻略，不過也湧出許多黃牛，不少人開價代購價都要1萬元起跳。其中一名網友在Threads上分享黃牛的代購資訊，特區第一排代購費甚至高達6萬元，接著第二排是5萬元，第三排也要4萬5千元，讓人看了驚掉下巴。此外，還分成平日價、假日價以及限時優惠價不同價位，可發現黃牛利用各種方式撈錢。不少粉絲直批，「看到這次黃牛這麼囂張，心好痛」、「不懂為什麼黃牛這麼惡劣，還是有人要給他們賺」、「最便宜的票都開到破萬，真的有夠扯」、「黃牛憑什麼開這價碼？好傻眼，真的有人會支持黃牛跟他們買票嗎⋯周杰倫粉不會那麼不理性吧，拜託！杜絕黃牛！」、「這票價看到要吐血，拜託大家不要買，沒有買賣就沒有供需。」事實上，在周杰倫演唱會票價出爐之前，就已經有黃牛漫天開價，當時杰威爾公司就曾發聲明表示，「自本公司宣佈周杰倫『嘉年華』台北演唱會將於12月上旬在大巨蛋舉辦以來，坊間已出現演唱會門票結合商品促銷之抽獎活動，以及黃牛代購等諸多亂象，因此呼籲「