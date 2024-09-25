周杰倫大巨蛋嗨唱4天「哪場最好搶？」資深鐵粉曝攻略：別去網咖

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▲周杰倫嘉年華演唱會台北場在10月23日開放搶票，票價座位圖已經出爐。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫鐵粉在網路上分享心得，整理搶票攻略給大家。（圖／Threads@sylvan_1017授權）

▲大巨蛋球場座位眾多，但也因為場地寬敞，買太遠的粉絲恐怕只能透過大螢幕看演唱會。（圖／資料照）

亞洲天王周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱，成為首個在大巨蛋舉辦個人演唱會的巨星，而這次演唱會也是周杰倫睽違7年後再度站上台北舞台，因此他一連開唱4天，要滿足粉絲期待。目前官方公布10月23日中午售票，不少歌迷已經開始在討論搶票攻略；有資深鐵粉分析，演唱會4天日期為12月5日至7日，分別是週四到週日，認為其中他也勸大家與其去網咖搶票，不如在家用5G網路鎖定易搶座位區，還比較有機會成功。周杰倫12月將舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場，昨（24）日官方公布座位售價圖，票價從最便宜的1880元到搖滾區6880元不等，門票將於10月23日（三）中午12點在tixCraft拓元售票系統開賣。不少歌迷摩拳擦掌，表示為了搶票已經開始「練手速」，一名資深鐵粉更在Threads祭出經驗談，分析哪一天、哪一區的門票最好買！該名鐵粉認為，12月5日是週四，加上是第一場，門票相較六日來說好搶許多，第2個好搶的順位應該是12月6日週五，「最熱門的場次基本尾場跟星期六場不相上下」，所以他認為六日都很難搶。鐵粉也指出，不同價格的觀眾席好搶程度也不一樣：「1880元肯定最熱銷並且最難搶，再來就是6880的區域！而比較好搶的位置就是在5880-4880元，價格高而且視野也不是最佳，加上5880元以及4880元位子數都大約各一萬」，因此他認為撇除最貴和最便宜的位置，論好搶程度，當然是視野比較差、價格中段的區域，空位也相對多。至於到網咖搶票速度是否會比較快？鐵粉表示與其到網咖搶票，不如在家用5G網路：「5G滿格都比網咖快了，把家裡網路提速比較重要，一個網咖裡用的是同個伺服器一起發送訊號，你要是不是整個網咖最快的，那你真的買不到了，會被其他人卡死」。另外，演唱會消息曝光後，不少民眾也開創搶票群組，號召大家集體搶票，認為成功率應該會比較高。但該名鐵粉點出關鍵，「除非有問答，不然10個搶不到的一起加群組，還是搶不到，自己練練就好了」，因此他認為加群組的意義不大。該名鐵粉也提醒大家，拓元售票系統需要先進行手機認證，如果忘記這步驟，基本上連搶都不用搶了。根據他多年搶票經驗，鐵粉稱讚拓元的伺服器「真的很穩」不太會當機：「練好手速、瞄準機率高的區域，一定有機會買到」。時間：2024年12月5日（四）M7:30、12月6日（五）PM7:30、12月7日（六）PM6:00、12月8日（日）PM6:00地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00售票系統: tixCraft拓元售票系統備註: 全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）