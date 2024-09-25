越南稱「掌握半導體業執行公式」！計畫30年後年產千億美元

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越南處於經濟起飛階段，越南政府力拼半導體產業，推出3個10年計劃預計到2050年將把半導體產業的年營業額提升到1000億美元（約3.2兆元），近期更宣佈已構想出神奇數學公式來執行產業升級。越南政府表示，此公式就是C = SET + 1，C代表晶片（Chips）、S代表專業（Specialized）、E代表電子（Electronics）、T代表人才（Talent） ， + 1代表越南（Vietnam）。旨在代表越南希望「成為全球半導體供應鏈新的安全目的地」，除了數學代數之外，河內政府的數十年戰略將分三個階段推出。第一個階段將在2020年代剩餘時間內進行，越南將利用地緣政治優勢和勞動力吸引外國投資，將自己打造為半導體人才中心，並發展研發、設計、製造和測試方面的基本能力。這階段目標包括組成至少100家半導體設計公司、1家製造工廠和10家測試工廠。半導體勞動力預計將包括5萬名工程師和畢業生，其中一些將來自相鄰行業的70萬名工程師和畢業生，經過晶片業再培訓，該行業預計年收入將超過250億美元（約新台幣7987億元）。第二階段從2030年到2040年，將努力成為更自力更生的全球半導體和電子中心，希望將設計公司、製造工廠和可用人才的數量增加一倍，測試設施計畫增加到15個，半導體收入預計將增加到500億美元以上（約新台幣1.59兆元）。最後階段將在2050年達到頂峰，屆時越南有望成為行業世界領導者並掌握半導體研發。當地設計公司至少有300家，3家製造工廠和20家封裝和測試工廠，如此規劃半導體的年收入預計可達到1000億美元。由於今年越南的半導體收入預計將達到182.3億美元（約新台幣5814億元），距離30年後的年收益1000億美元，還有極大的差距，因此越南政府勢必需要積極挹注經費和人力，進行產業升級。