她竟還要選高雄市長！尹立批柯志恩勇氣不如羅庭瑋

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立法院昨(24)日在程序委員會中，藍白兩黨團再度延續上周以人數優勢聯手將中央政府總預算案退回程序委員會，封殺總預算案排入院會議程。高雄市前文化局長尹立臉書ＰＯ文痛批黨意凌駕民意，寧願癱瘓政府運作也不願好好的審預算，但尹立也說看到了台中立委羅庭瑋投下了棄權，而高雄立委柯志恩之前投下了同意票，封殺了中央政府總預算案。尹立認為，政治人物本應心心念念為城市建設、人民福祉與國家發展，努力爭取預算。羅庭瑋算是聰明，知道這樣危害市政建設發展的惡霸行為是不對的，默默地投下棄權票，而柯志恩？「我的天，她竟還要選高雄市長！」尹立指出，立法委員本來就有機制與程序，對政府預算進行監督與審查，而非粗糙將整個預算退回。曾經擔任過行政官員的尹立說，他無時無刻不在思考如何爭取中央更多的補助，為城市發展努力奮鬥，從來沒有看過不進行實質審查，就把整筆預算退回，造成後續施政的困難，尤其攸關人民福祉的預算，更是耽擱不得。尹立強調，只有真心推動市政的人才能理解，預算進度分秒必爭！真的把人民放在心上的，不會說出退回與封殺是兩個不同概念，真讓她當上市長，預算天天退，有誰受得了？114年總預算攸關高雄建設的項目，柯志恩答的出來嗎？地方政府預先作業都是跟總預算審查同步，效率才會快！最後！尹立也感慨地說，在台北的政治立委可以投下擋預算的票，但挺中南部建設的立委不但不能擋預算，而且還要捍衛得來不易的中南部建設預算，看來柯志恩只是包裝屏東人假冒高雄人買房子，骨子裡還是很政治的台北人。