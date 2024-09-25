快訊／大谷翔平首打席敲二壘安！教士失誤送禮　跑回本季第129分

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（25）日在主場對戰聖地牙哥教士隊，道奇隊球星大谷翔平首打席就有建樹，敲出場地二壘安打、並跑回來得分，幫助道奇隊取得1：0領先，個人打擊率攀升到3成02。本季他目前跑回了129分，此前已打破了前西雅圖水手隊傳奇球星鈴木一朗在2001年創下的日本球員單季得分紀錄。道奇這個系列賽將在主場與教士隊進行連續3場交手，他們目前戰績93勝63敗，暫居國聯西區龍頭，領先分區排名第2的教士3場勝差，因此這一次系列賽的勝負，將攸關分區冠軍誰屬。大谷翔平本季已經完成「50轟50盜」紀錄，目前個人數據為53轟55盜，外界都期待能見證他能將數字推高到更高的障礙。他本人也是國聯MVP的熱門人選，非常有機會爭取個人生涯第3座MVP獎項。今天首打席，大谷翔平面對教士隊先發投手Michael King的投球，第一球就逮中對方偏高的四縫線速球敲出長打，擊球初速為時速178公里，球落地後彈了一下飛出全壘打牆外，形成場地二壘安打，上到得點圈。之後Mookie Betts打擊時，以前在紅襪的老搭檔Xander Bogaerts發生失誤送大禮，讓大谷回到本壘得分。賽前，大谷翔平的打擊率為3成01，擊出53支全壘打，打回123分打點，盜壘55次。他的 OPS（長打百分比 + 上壘百分比）為 1.023。