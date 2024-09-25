藍營外交國防召委禮讓白營林憶君　黃揚明分析：聊勝於無

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立法院今（25）日選舉各委員會召委，國民黨團確定跟民眾黨團合作，藍營禮讓民眾黨立委林憶君擔任外交國防委員會召委。對此，資深媒體人黃揚明指出，在野黨本來在外交國防委員會就沒有優勢，國防外交相關部會的預算除非扯到民進黨立委都無法護航，否則基本上都會平安過關；因此國民黨把召委禮讓給民眾黨，就是一種無用之用、聊勝於無。黃揚明今在臉書發文指出，國防外交委員會各政黨立委席次分布為民進黨6席、民眾黨1席，國民黨4席，國民黨名義上6席，但正副院長韓國瑜、江啟臣基本上不參與委員會。黃揚明分析，外交國防委員會審查預算需要表決時，若由民眾黨籍林憶君擔任主席，現場會是綠6票對上藍4票的絕對優勢；而民進黨籍王定宇擔任主席，現場則是綠5票對上在野5票的平手狀態，王定宇加入一樣可取得優勢。黃揚明表示，也就是說，在野黨本來在外交國防委員會就沒有優勢，基本上國防外交相關部會的預算，要在委員會中嚴審，除非是扯到民進黨立委都無法護航，否則基本上都會平安過關；因此國民黨把召委禮讓給民眾黨，就是一種無用之用、聊勝於無。