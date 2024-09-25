F1台中／全台首場國際賽車！限3天優惠　啤酒買1送1、和牛免費送

台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於周六（9月28日）在台中市政路前將封街展演，當天可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手，親自示範甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式而台中市多家火鍋、燒烤、在地小吃美食等也共襄盛舉，將在9月27日至9月29日推出「快閃3日限定優惠」，最優是憑票根，店家直接贈送和牛或海鮮一盤，也有啤酒買一送一的好康。
為迎接Red Bull Showrun F1賽車展演活動9月28日於台中舉行，台中市政府邀集總計超過900間名店，包括旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠、服飾、文創、夜市等，隆重推出憑「賽車展演票」到店家享優惠，其中火鍋燒烤優惠店家更是高達37家，活動結束後，只要憑「賽車展演」票根到店家都將享有專屬優惠。
📍燒烤火鍋店家 憑票根送和牛、啤酒買一送一
匯聚高達37家火鍋燒烤店推出優惠，日期與優惠活動不同，詳情可查詢「快閃3日限定優惠─2024國際賽車展演火鍋燒烤優惠店家（按此）」，其中像是黑毛屋本家台中市政店於9月28日起12月30日，推出憑F1賽車展演票根享雙重優惠，第一重為點擊兩套特選和牛即贈送一盤特選和牛；第二重為用餐出示票根即贈送一份烤物（魟魚乾）/ 一桌一份。
壽喜燒一丁的水湳店、永春店等多家分店，推出只要出示F1賽車台中展演賽入場票券，每人送F1和牛兩盤。森森燒肉洲際店於即日起至11月30日推出只要出示任何燒肉餐廳發票，用餐享８５折起。逢甲商圈知名的激旨燒き鳥也有優惠，激旨燒鳥逢甲總店限定，於9月27日至9月30日，推出Asahi 急凍-2度生啤有「買一送一」優惠。
📍在地美食小吃 最優打8折
另外，在地美食小吃與特色店家則有71家，大多推出專屬折扣，最優有到8折，詳細內容可查詢「快閃3日限定優惠─2024國際賽車展演優惠店家（按此）」，其中像是日藥本舖台中店，享有指定商品消費滿388折60元。宏信藥局則有理膚保水，享3件8折優惠。
法布甜則是出示「購票證明」，認有F1 賽車圖樣，即享「不限金額消費，贈送檸檬塔1顆」。一口田黑芝麻故事館，也是直接打8折優惠。太陽堂老店食品有限公司消費滿一千元，即折扣50元。
📍逢甲夜市 完成粉專貼文領50元抵用券
逢甲夜市則是推出所有民眾於9月27至29日到活動地點出示手機，並在「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲頁貼文按讚、留言、tag2名朋友，經工作人員確認就送「逢甲觀光夜市50元夜市抵用券」一張，共發放1千份，夜市範圍內攤位都適用。
另外，民眾憑本次國際賽車展演門票票根，即可免費兌換逢甲觀光夜市美食餐券套票一組(市價總值超過500元)，可一次品嚐逢甲5大名攤美食，包括「激旨燒き鳥」65-75元串燒任選3串、「牛B葫蘆王」進口草莓蜜餞一串、「金莎蛤仔」金莎蛤仔一份免費再加金針菇、「品冰瀑」彎豆冰一份加送一球冰淇淋、「逢甲小8」地瓜球F1超值包一份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍燒烤火鍋店家 憑票根送和牛、啤酒買一送一
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壽喜燒一丁的水湳店、永春店等多家分店，推出只要出示F1賽車台中展演賽入場票券，每人送F1和牛兩盤。森森燒肉洲際店於即日起至11月30日推出只要出示任何燒肉餐廳發票，用餐享８５折起。逢甲商圈知名的激旨燒き鳥也有優惠，激旨燒鳥逢甲總店限定，於9月27日至9月30日，推出Asahi 急凍-2度生啤有「買一送一」優惠。
📍在地美食小吃 最優打8折
另外，在地美食小吃與特色店家則有71家，大多推出專屬折扣，最優有到8折，詳細內容可查詢「快閃3日限定優惠─2024國際賽車展演優惠店家（按此）」，其中像是日藥本舖台中店，享有指定商品消費滿388折60元。宏信藥局則有理膚保水，享3件8折優惠。
法布甜則是出示「購票證明」，認有F1 賽車圖樣，即享「不限金額消費，贈送檸檬塔1顆」。一口田黑芝麻故事館，也是直接打8折優惠。太陽堂老店食品有限公司消費滿一千元，即折扣50元。
📍逢甲夜市 完成粉專貼文領50元抵用券
逢甲夜市則是推出所有民眾於9月27至29日到活動地點出示手機，並在「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲頁貼文按讚、留言、tag2名朋友，經工作人員確認就送「逢甲觀光夜市50元夜市抵用券」一張，共發放1千份，夜市範圍內攤位都適用。
另外，民眾憑本次國際賽車展演門票票根，即可免費兌換逢甲觀光夜市美食餐券套票一組(市價總值超過500元)，可一次品嚐逢甲5大名攤美食，包括「激旨燒き鳥」65-75元串燒任選3串、「牛B葫蘆王」進口草莓蜜餞一串、「金莎蛤仔」金莎蛤仔一份免費再加金針菇、「品冰瀑」彎豆冰一份加送一球冰淇淋、「逢甲小8」地瓜球F1超值包一份。
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