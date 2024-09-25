美一次降息2碼！美股、美債多頭來襲　法人教戰雙利操作策略

美國聯準會（Fed）上周一口氣降息2碼，激勵美股4大指數走揚，本周五美國將公布最新個人消費支出物價指數（PCE），由於PCE指數通常被稱為聯準會首選的通膨指標，因此，市場期待有望釋出更多有助於提高經濟擴張可能性的資訊，法人建議，可善用美國多重平衡型基金，透過靈活配置基金投資組合，掌握降息後美國股債市場雙利多
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，美國9月一次降息2碼，被解讀為預防性降息，並非認為經濟將大幅惡化，因此在降息後，市場反而下調經濟衰退機率；且根據芝商所Fed Watch資料顯示，聯準會11月、12月的兩次利率會議應各自會再降1碼，今年共計降4碼，對股債市場皆有利，而國泰美國多重收益平衡基金配置4成美債及4成美股。
范姜佩瑩進一步分析，由於美國經濟陷入衰退可能性低，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了享有債息，在聯準會持續降息的過程中，未來亦有資本利得空間值得期待。國泰美國多重收益平衡基金即鎖定存續期間較長的投等債、具信用評級高等優勢，觀察前一次降息啟動後進場各債種報酬表現，持有投等債3個月、6個月與1年的報酬分別為3.1%、6.1%及12.4%，優於美國公債與非投等債表現，並在在7月時提高該基金的金融債比重，並提升信評A評級以上部位，增加信用品質抵禦未來波動。
不僅債市受惠，降息同樣有利於股市，根據世界銀行（The World Bank）統計全球GDP前10大國家，美國經濟規模是中國的1.5倍，約是日本、德國的6倍及印度的7倍，經濟地位無可取代，而且且美股企業經歷2023年庫存調整後，獲利動能轉強，加上AI應用趨勢擴散，帶動美股持續向上，續添成長動力。
以國泰美國多重收益平衡基金來說，投資組合中持有約4成的美股，以科技股占比12%為首，包括輝達、蘋果及微軟等科技巨頭，同時布局防禦能力較佳的核心消費及金融類股各5%，穩定投組波動，打包10大美國優質產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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范姜佩瑩進一步分析，由於美國經濟陷入衰退可能性低，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了享有債息，在聯準會持續降息的過程中，未來亦有資本利得空間值得期待。國泰美國多重收益平衡基金即鎖定存續期間較長的投等債、具信用評級高等優勢，觀察前一次降息啟動後進場各債種報酬表現，持有投等債3個月、6個月與1年的報酬分別為3.1%、6.1%及12.4%，優於美國公債與非投等債表現，並在在7月時提高該基金的金融債比重，並提升信評A評級以上部位，增加信用品質抵禦未來波動。
不僅債市受惠，降息同樣有利於股市，根據世界銀行（The World Bank）統計全球GDP前10大國家，美國經濟規模是中國的1.5倍，約是日本、德國的6倍及印度的7倍，經濟地位無可取代，而且且美股企業經歷2023年庫存調整後，獲利動能轉強，加上AI應用趨勢擴散，帶動美股持續向上，續添成長動力。
以國泰美國多重收益平衡基金來說，投資組合中持有約4成的美股，以科技股占比12%為首，包括輝達、蘋果及微軟等科技巨頭，同時布局防禦能力較佳的核心消費及金融類股各5%，穩定投組波動，打包10大美國優質產業。
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