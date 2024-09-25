美一次降息2碼！美股、美債多頭來襲　法人教戰雙利操作策略

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美國聯準會（Fed）上周一口氣降息2碼，激勵美股4大指數走揚，本周五美國將公布最新個人消費支出物價指數（PCE），由於PCE指數通常被稱為聯準會首選的通膨指標，因此，市場期待有望釋出更多有助於提高經濟擴張可能性的資訊，法人建議，可善用美國多重平衡型基金，透過靈活配置基金投資組合，掌握降息後美國股債市場雙利多國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，美國9月一次降息2碼，被解讀為預防性降息，並非認為經濟將大幅惡化，因此在降息後，市場反而下調經濟衰退機率；且根據芝商所Fed Watch資料顯示，聯準會11月、12月的兩次利率會議應各自會再降1碼，今年共計降4碼，對股債市場皆有利，而國泰美國多重收益平衡基金配置4成美債及4成美股。范姜佩瑩進一步分析，由於美國經濟陷入衰退可能性低，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了享有債息，在聯準會持續降息的過程中，未來亦有資本利得空間值得期待。國泰美國多重收益平衡基金即鎖定存續期間較長的投等債、具信用評級高等優勢，觀察前一次降息啟動後進場各債種報酬表現，持有投等債3個月、6個月與1年的報酬分別為3.1%、6.1%及12.4%，優於美國公債與非投等債表現，並在在7月時提高該基金的金融債比重，並提升信評A評級以上部位，增加信用品質抵禦未來波動。不僅債市受惠，降息同樣有利於股市，根據世界銀行（The World Bank）統計全球GDP前10大國家，美國經濟規模是中國的1.5倍，約是日本、德國的6倍及印度的7倍，經濟地位無可取代，而且且美股企業經歷2023年庫存調整後，獲利動能轉強，加上AI應用趨勢擴散，帶動美股持續向上，續添成長動力。以國泰美國多重收益平衡基金來說，投資組合中持有約4成的美股，以科技股占比12%為首，包括輝達、蘋果及微軟等科技巨頭，同時布局防禦能力較佳的核心消費及金融類股各5%，穩定投組波動，打包10大美國優質產業。