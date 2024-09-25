超思蛋「北檢終於睡醒了」　黃國昌再轟陳駿季遮掩弊案出來說明

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民眾黨立院黨團總召黃國昌長期追查進口蛋問題，北檢昨發動大搜索，並查出畜產會專員吳俊達涉貪。對此，黃國昌今（25）日大酸北檢「終於睡醒了」，但這次出手沒查陳吉仲跟林聰賢，仍讓外界毫無期待。黃國昌更痛批農業部長陳駿季備詢時多次說謊遮掩弊案，要他「不要躲起來！說清楚講明白！」民眾黨立院黨團總召黃國昌在立院受訪表示，超思跟亮采進口蛋弊案，在他回立法院之前就在自己直播中提過，「問題重重」。2023年在吵巴西進口蛋的時候，超思浮上檯面，但其實他去年就說過，超思的問題絕對不是從巴西進口蛋開始，「之前就在搞日本進口蛋」。黃國昌強調，光是上個會期，他在立院針對進口蛋至少質詢5次以上，但農業部部長陳駿季「能拖就拖、能混就混、能遮掩就遮掩，甚至在國會殿堂說謊，也不惜掩蓋這個弊案。」黃國昌說，這次北檢終於睡醒了，但卻沒查農委會前主委陳吉仲、畜產會前董座林聰賢，「我只能夠說，讓大家毫無期待可言」。他認為，現任農業部長陳駿季也應該出面說明為何遮掩這麼久、為何立委要求資料時能拖就拖，「請陳駿季不要躲起來，說清楚！講明白！」