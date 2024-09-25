不愧是Dior小公主！Jisoo身穿「未發布春夏裝」現身巴黎時裝周

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo參加Dior於巴黎時裝周的春夏大秀，全身上下都是黑色系服飾，搭配包包相當亮眼。（圖／Jisoo IG）

南韓人氣女團Blackpink的成員Jisoo（金智秀）是Dior全球品牌彩妝與成衣大使，更有「Dior小公主」的封號。近日巴黎時裝周登場，Jisoo也飛往法國看秀，被拍到身穿還沒發布的2025春夏系列時裝出場，搭配鑲滿水鑽的Lady Dior包包，整個人貴氣十足，也讓粉絲看了不禁大讚，「不愧是Dior小公主」。Dior「2025春夏大秀」在巴黎時裝周登場，除了Jisoo出席外，近日剛退伍的演員南柱赫同樣也帥氣現身。Jisoo出發前在機場被拍到全黑穿搭，黑色外套、長褲，搭配Dior皮靴、包包，看起來時尚又幹練。抵達巴黎後，Jisoo換上Dior還沒發布的春夏新裝亮相，平口黑色上衣，搭配同樣色系的皮短褲及流蘇皮帶，加上黑色長靴及畫龍點睛的水鑽Lady Dior包包，整體造型不僅乾淨俐落更是貴氣逼人，搭配Jisoo充滿朝氣的高馬尾，讓粉絲大讚：「不愧是Dior小公主」同樣也是Dior全球品牌大使的南柱赫 ，本月19日才剛退伍，身高187公分的他也身穿大衣現身巴黎時裝周看秀，只見南柱赫條紋大衣內裡搭的是v領上衣，隱約露出健壯胸肌帥度逼人。