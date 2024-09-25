南部老闆月薪開5萬沒人應徵！工作內容超意外　內行愣：就是雷缺

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▲一名南部老闆抱怨開5萬元應徵員工，結果都找不到人，引起廣大迴響。（示意圖／Pixabay ）

▲雖然月薪5萬，但其應徵的職位是「行政美編會計人員」，工作內容要求多，才5萬確實不符合比例。（示意圖／取自 pixabay ）

▲提醒找工作的大家，面試遇到職稱超長的，還是問清楚工作內容，如果發現處理事務太過繁瑣，還是多加思考比較好！（示意圖／PhotoAC）

南部開5萬月薪還是找不到人！台灣目前面臨各產業大缺工的情況，許多行業薪水水平都有明顯提升，但是仍然找不到人，連過去被稱較低薪的餐飲職業，現在正職薪水也都有開到4萬以上，但還是非常缺人。近日，就有網友表示，一名網友在「Dcard」貼文指出「看到有南部老闆在Threads抱怨，該網友也條列此職缺的工作內容，，而工作時間分成日班、晚班以及假日班。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「一人當三人用，這個薪水再高都徵不到人吧，請把行政、會計跟美編全分開應徵好嗎？」而《NOWnews》記者也實際到1111人力銀行查詢，，月薪5萬即便在南部算不錯的薪水，但工作內容繁瑣，找不到人也是非常合理。許多過來人都表示只能提醒找工作的大家，面試遇到這種職稱超長的，還是問清楚工作內容，如果發現處理事務太過繁瑣，還是多加思考比較好哦！