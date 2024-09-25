南部老闆月薪開5萬沒人應徵！工作內容超意外　內行愣：就是雷缺

南部開5萬月薪還是找不到人！台灣目前面臨各產業大缺工的情況，許多行業薪水水平都有明顯提升，但是仍然找不到人，連過去被稱較低薪的餐飲職業，現在正職薪水也都有開到4萬以上，但還是非常缺人。近日，就有網友表示，看到有南部老闆開出5萬的月薪但都找不到人，感嘆缺工真的太嚴重，沒想到職業以及工作內容曝光後，被大批人反酸：「根本雷缺誰要應徵啊！」
南部老闆開5萬沒人要做！工作內容超傻眼
一名網友在「Dcard」貼文指出「看到有南部老闆在Threads抱怨，說公司在南部已經開到月薪5萬元，希望徵求『行政會計美編人員』，結果一直都沒有人上門應徵，那麼5萬元為什麼還是應徵不到人呢？讓我們來看看他的工作內容。」
該網友也條列此職缺的工作內容，包括「KEY資料」、「進出帳整理」、「熟悉使用PS等繪圖軟體」、「能夠與外國客戶流利英文對談」、「需會使用ERP系統」、「有基礎電商知識跟使用」、「公司儀器維護管理」、「行政庶務處理」、「其他主管交辦事項」、「偶爾需外出辦公等」，而工作時間分成日班、晚班以及假日班。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這個工作量開5萬也是很敢啦...光是要請一個美編設計+行政隨便都吃你7萬」、「離譜到不行，這薪水至少10萬起跳，全部工作都塞在同一個人身上」、「又要精通英文又要會會計又要會設計，請問哪間大學有這科系的，運用三項專業還開5萬」、「一人當三人用，這個薪水再高都徵不到人吧，請把行政、會計跟美編全分開應徵好嗎？」
超長名字的職位是雷缺！職場老鳥勸別應徵
而《NOWnews》記者也實際到1111人力銀行查詢，按照該職務的工作內容跨足行政、會計、美編設計，以網站上各別人員最低薪水來算，三份薪水加起來至少都有9萬起跳，更別說工作條件中還有「能夠與外國客戶流利英文對談」甚至還要「外出辦公」等，月薪5萬即便在南部算不錯的薪水，但工作內容繁瑣，找不到人也是非常合理。
許多過來人都表示「那種職位名稱超長的通常都是超雷缺，不然就是跨兩項專業的也是喔！建議都不要應徵」、「之前也有應徵過行政美編專員，結果進去之後要做行政要做美編，還要負責業務資料，薪水開38K做沒多久就離職，每天累到不行」只能提醒找工作的大家，面試遇到這種職稱超長的，還是問清楚工作內容，如果發現處理事務太過繁瑣，還是多加思考比較好哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「看到有南部老闆在Threads抱怨，說公司在南部已經開到月薪5萬元，希望徵求『行政會計美編人員』，結果一直都沒有人上門應徵，那麼5萬元為什麼還是應徵不到人呢？讓我們來看看他的工作內容。」
該網友也條列此職缺的工作內容，包括「KEY資料」、「進出帳整理」、「熟悉使用PS等繪圖軟體」、「能夠與外國客戶流利英文對談」、「需會使用ERP系統」、「有基礎電商知識跟使用」、「公司儀器維護管理」、「行政庶務處理」、「其他主管交辦事項」、「偶爾需外出辦公等」，而工作時間分成日班、晚班以及假日班。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這個工作量開5萬也是很敢啦...光是要請一個美編設計+行政隨便都吃你7萬」、「離譜到不行，這薪水至少10萬起跳，全部工作都塞在同一個人身上」、「又要精通英文又要會會計又要會設計，請問哪間大學有這科系的，運用三項專業還開5萬」、「一人當三人用，這個薪水再高都徵不到人吧，請把行政、會計跟美編全分開應徵好嗎？」
超長名字的職位是雷缺！職場老鳥勸別應徵
而《NOWnews》記者也實際到1111人力銀行查詢，按照該職務的工作內容跨足行政、會計、美編設計，以網站上各別人員最低薪水來算，三份薪水加起來至少都有9萬起跳，更別說工作條件中還有「能夠與外國客戶流利英文對談」甚至還要「外出辦公」等，月薪5萬即便在南部算不錯的薪水，但工作內容繁瑣，找不到人也是非常合理。
許多過來人都表示「那種職位名稱超長的通常都是超雷缺，不然就是跨兩項專業的也是喔！建議都不要應徵」、「之前也有應徵過行政美編專員，結果進去之後要做行政要做美編，還要負責業務資料，薪水開38K做沒多久就離職，每天累到不行」只能提醒找工作的大家，面試遇到這種職稱超長的，還是問清楚工作內容，如果發現處理事務太過繁瑣，還是多加思考比較好哦！