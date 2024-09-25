張惠妹跨年唱進大巨蛋！「2類人」今優先搶票　購票資格一次看

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▲張惠妹將在12月底登上台北大巨蛋開5場演唱會，成為台\北大巨蛋跨年檔的第一人，據傳製作成本高達2億。（圖／聲動娛樂）

流行樂之后「妹神」張惠妹（aMEI）萬眾矚目的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」將於12月21、22、28、29、31日，共五場首度唱進台北大巨蛋，締造首位在大巨蛋跨年演唱的華語歌手之不凡紀錄。現在不少粉絲已經摩拳擦掌準備搶票，但值得注意的是，雖然將近20萬張門票是明（26）日才在拓元售票系統上正式開賣，但今日國泰世華CUBE卡友以及台灣大哥大會員可搶先購買。張惠妹大巨蛋演唱會門票開賣進入倒數階段，許多歌迷已經規畫好一系列搶票攻略，準備在明日大顯身手。不過有2種身分的歌迷可以在今日提前購票，因為這次張惠妹演唱會由國泰世華冠名贊助，因此國泰世華CUBE卡友可提前於今日中午12點搶先購票，每人每場訂單限購4張；接著台灣大哥大會員在下午1點接力，歌迷請洽拓元售票系統的「台灣大哥大專區」，需輸入由台灣大哥大、MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張。張惠妹身為全球華語女歌手演唱會記錄人，將帶著她的ASMR顱內風暴於12月班師回朝台北大巨蛋，讓這場始於台北小巨蛋的「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，在歷經2年、蛻變升級為戶外旗艦版「aMEI ASMR max世界巡迴演唱會」後，回到原點台北，解鎖新落成的台北大巨蛋，成為首位唱進台北大巨蛋跨年檔的第一人。對於這次演唱會，張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常非常重視這次的破蛋演出，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這次演唱會做到極致完美。張惠妹本人心情也極為興奮，曾不只一次開心說，「大巨蛋，我終於等到你了！」張惠妹解鎖台北大巨蛋，最大的挑戰是此次全新的場域，帶來有別以往升級3.0的「沉浸式」演唱會體驗，屆時她將不顧一切沸騰整座台北大巨蛋，讓粉絲盡情釋放滿腔能量，該唱就唱、該跳就跳、該哭就哭、該笑就笑，毫無保留地全都Chill，跟著阿妹進入「ASMR Maxxx」至高無上境界。此次張惠妹演唱會票價分別為5880、4880、4280、3880、3280、2280、1880、1280元，將於9月26日中午12點於拓元售票系統正式啟售。