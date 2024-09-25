一跪柯文哲成名！韓國瑜前美女發言人宣布轉行：要讓世界看見台灣

主播何庭歡曾在採訪時任台北市長柯文哲時「一跪成名」，還因姣好身材被封「E奶主播」，之後何庭歡嫁為人妻，並在立法院長韓國瑜2020年參選總統時擔任發言人。2020年大選結束後，何庭歡出國念書，暫別媒體圈與政治圈，他臉書停更許久，昨更新臉書，宣布自己轉行，現在已回台灣，也投入旅遊相關產業。
何庭歡在臉書說，他去年就已學成畢業，曾經也想過對於未來的規劃，然而目前的政治與媒體環境，讓他暫時不考慮重操舊業，而是思考自己究竟真正有興趣，以及心之所向的領域在哪裡。出國留學後，他還是懷抱旺盛的求知慾，因為要當一個Story Teller，就得不斷學習與加深加廣自己腦中的「資料庫」，才能真正把故事說好。
何庭歡說，因為讀萬卷書不如行萬里路，「旅遊」是最好的沉浸學習方式，親眼所見、親耳所聞、親口所嚐、親自走過、摸過、感受過的經驗，就能真正烙印在身體的記憶中。「深刻體會這個道理的我，也不吝於投資在行腳各國，增廣見聞上，過去35年的人生中，已經拜訪了近40個國家，超過200個城市。這也讓我深深體會自己想要讓更多人看到、聽到、體會到，這個世界有多美。「
何庭歡說，所以決定投入從事客製旅遊，並在今年同時考取「外語領隊」與「外語導遊」雙證照，以及跟旅遊保險相關的「產險保經」證照。「未來大家可能會在不同國家，看見歡歡正帶著同樣對這世界有興趣的朋友認識異國異地的古今樣貌；也可能在台灣不同城市，看見歡歡正對著外國友人們訴說我們福爾摩沙最美麗動人的故事。我希望不僅能走出台灣看見世界，更要引領世界看見台灣。」
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何庭歡說，因為讀萬卷書不如行萬里路，「旅遊」是最好的沉浸學習方式，親眼所見、親耳所聞、親口所嚐、親自走過、摸過、感受過的經驗，就能真正烙印在身體的記憶中。「深刻體會這個道理的我，也不吝於投資在行腳各國，增廣見聞上，過去35年的人生中，已經拜訪了近40個國家，超過200個城市。這也讓我深深體會自己想要讓更多人看到、聽到、體會到，這個世界有多美。「
何庭歡說，所以決定投入從事客製旅遊，並在今年同時考取「外語領隊」與「外語導遊」雙證照，以及跟旅遊保險相關的「產險保經」證照。「未來大家可能會在不同國家，看見歡歡正帶著同樣對這世界有興趣的朋友認識異國異地的古今樣貌；也可能在台灣不同城市，看見歡歡正對著外國友人們訴說我們福爾摩沙最美麗動人的故事。我希望不僅能走出台灣看見世界，更要引領世界看見台灣。」