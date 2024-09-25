iOS 18正式版登場「設定先改這」！Tim哥：iPhone用起來更順手

蘋果iPhone 16上週開賣，預載的作業系統為iOS 18，除了最直觀的桌面App的自由度更高，就連控制中心、相片等都有跟大規模的更新，之後待10月之後更新到iOS 18.1之後，果粉敲碗許久的「通話錄音」也會上線，而在新系統更新之後，3C YouTuber Tim哥就分享了更新到iOS 18之後要先進行的17項設定，設定完成之後就能提升使用的順暢度，設定路徑一次報你知。
iOS 18作業系統17項設定
1 提高錄影聲音品質
路徑：設定>相機>錄製聲音>空間音訊>風切聲消除，開啟
2 保留訊息時間
設定>App>訊息>保留訊息：30天、1年、永久
3 關閉垃圾訊息
設定>App>訊息>未知的垃圾訊息，開啟
4 自訂充電上限
設定>電池>充電>充電上限，Tim哥建議可以調整到90%
5 保護隱私
設定>隱私權與安全性>選擇App，檢視取用權限，保護隱私安全
6 Safari 重點
設定>App>Safari>重點，開啟
重點摘要功能，可以透過機器學習的技術，當瀏覽網頁上面有一些重點的資訊，點一下重點，就可以快速去查旅館的飯店地點、名稱、營業時間、電話資訊，但目前要先切換成英文版本才可以使用。
7 偵測遭泄漏密碼
設定>App>密碼>偵測已遭泄漏密碼，開啟
8 自動填寫
設定>一般>自動填寫與密碼，開啟
9 自動播放關閉
設定>輔助使用>動態效果>自動播放訊息效果，關閉
10 眼球追蹤關閉
設定>輔助使用>眼球追蹤，關閉
11 用聲音來控制iPhone
設定>輔助使用>語音捷徑，開啟
12 聆聽Siri
設定>輔助使用>Siri>永遠聆聽Siri，關閉
13 通知顯示效果
設定>通知，選擇數量、堆疊列表
同時可以顯示預覽效果，包含可以永遠、解鎖時或是永不
14觸覺回饋
設定>聲音與觸覺回饋>聲音、觸覺回饋，關閉
15 背景App
設定>一般>背景App重新整理，選擇想要的App調整，減少耗電量。
16 定位服務
設定>隱私權與安全性>定位服務
選擇你想要的App開啟或關閉，可以在允許取用時選擇永不或永遠都可以取用。
17 隱私權報告
設定>隱私權與安全性>App隱私權報告，開啟
開啟後可以知道App取用的狀況。
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1 提高錄影聲音品質
路徑：設定>相機>錄製聲音>空間音訊>風切聲消除，開啟
2 保留訊息時間
設定>App>訊息>保留訊息：30天、1年、永久
3 關閉垃圾訊息
設定>App>訊息>未知的垃圾訊息，開啟
4 自訂充電上限
設定>電池>充電>充電上限，Tim哥建議可以調整到90%
5 保護隱私
設定>隱私權與安全性>選擇App，檢視取用權限，保護隱私安全
6 Safari 重點
設定>App>Safari>重點，開啟
重點摘要功能，可以透過機器學習的技術，當瀏覽網頁上面有一些重點的資訊，點一下重點，就可以快速去查旅館的飯店地點、名稱、營業時間、電話資訊，但目前要先切換成英文版本才可以使用。
7 偵測遭泄漏密碼
設定>App>密碼>偵測已遭泄漏密碼，開啟
8 自動填寫
設定>一般>自動填寫與密碼，開啟
9 自動播放關閉
設定>輔助使用>動態效果>自動播放訊息效果，關閉
10 眼球追蹤關閉
設定>輔助使用>眼球追蹤，關閉
11 用聲音來控制iPhone
設定>輔助使用>語音捷徑，開啟
12 聆聽Siri
設定>輔助使用>Siri>永遠聆聽Siri，關閉
13 通知顯示效果
設定>通知，選擇數量、堆疊列表
同時可以顯示預覽效果，包含可以永遠、解鎖時或是永不
14觸覺回饋
設定>聲音與觸覺回饋>聲音、觸覺回饋，關閉
15 背景App
設定>一般>背景App重新整理，選擇想要的App調整，減少耗電量。
16 定位服務
設定>隱私權與安全性>定位服務
選擇你想要的App開啟或關閉，可以在允許取用時選擇永不或永遠都可以取用。
17 隱私權報告
設定>隱私權與安全性>App隱私權報告，開啟
開啟後可以知道App取用的狀況。