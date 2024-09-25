iOS 18正式版登場「設定先改這」！Tim哥：iPhone用起來更順手

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iOS 18.1 即將加入「通話錄音」功能。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 可以自訂充電上限，幫助維持電池壽命。（圖／螢幕截圖）

▲蘋果iOS 18在輔助功能上加入眼球追蹤。（圖／翻攝官網）

蘋果iPhone 16上週開賣，預載的作業系統為iOS 18，除了最直觀的桌面App的自由度更高，就連控制中心、相片等都有跟大規模的更新，之後待10月之後更新到iOS 18.1之後，果粉敲碗許久的「通話錄音」也會上線，而在新系統更新之後，3C YouTuber Tim哥就分享了更新到iOS 18之後要先進行的17項設定，設定完成之後就能提升使用的順暢度，設定路徑一次報你知。1 提高錄影聲音品質路徑：設定>相機>錄製聲音>空間音訊>風切聲消除，開啟2 保留訊息時間設定>App>訊息>保留訊息：30天、1年、永久3 關閉垃圾訊息設定>App>訊息>未知的垃圾訊息，開啟4 自訂充電上限設定>電池>充電>充電上限，Tim哥建議可以調整到90%5 保護隱私設定>隱私權與安全性>選擇App，檢視取用權限，保護隱私安全6 Safari 重點設定>App>Safari>重點，開啟重點摘要功能，可以透過機器學習的技術，當瀏覽網頁上面有一些重點的資訊，點一下重點，就可以快速去查旅館的飯店地點、名稱、營業時間、電話資訊，但目前要先切換成英文版本才可以使用。7 偵測遭泄漏密碼設定>App>密碼>偵測已遭泄漏密碼，開啟8 自動填寫設定>一般>自動填寫與密碼，開啟9 自動播放關閉設定>輔助使用>動態效果>自動播放訊息效果，關閉10 眼球追蹤關閉設定>輔助使用>眼球追蹤，關閉11 用聲音來控制iPhone設定>輔助使用>語音捷徑，開啟12 聆聽Siri設定>輔助使用>Siri>永遠聆聽Siri，關閉13 通知顯示效果設定>通知，選擇數量、堆疊列表同時可以顯示預覽效果，包含可以永遠、解鎖時或是永不14觸覺回饋設定>聲音與觸覺回饋>聲音、觸覺回饋，關閉15 背景App設定>一般>背景App重新整理，選擇想要的App調整，減少耗電量。16 定位服務設定>隱私權與安全性>定位服務選擇你想要的App開啟或關閉，可以在允許取用時選擇永不或永遠都可以取用。17 隱私權報告設定>隱私權與安全性>App隱私權報告，開啟開啟後可以知道App取用的狀況。