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10月電費漲不漲？審議會本週登場　環境部長彭啓明：尊重決策

記者林則澄／台北報導

▲環境部長彭啓明表示，電費是否調漲牽涉的議題非常複雜，環境部尊重電價費率審議會的決策。（圖／記者林則澄攝，2024.09.25）
▲環境部長彭啓明表示，電費是否調漲牽涉的議題非常複雜，環境部尊重電價費率審議會的決策。（圖／記者林則澄攝，2024.09.25）
攸關民生議題的電價費率審議會將在本週登場，其中作為政府機關代表之一的氣候變遷署將派代表與會，環境部長彭啓明今（25）日表示，考量俄烏戰爭全球能源議題牽涉的天然氣價格高漲，因此適當反應成本也是非常重要的事，而且台灣的電費相對全球便宜，但也必須考量國內物價等指標，環境部則會尊重審議會的決策。

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電價的漲幅攸關民生議題，其中不少人關注的電價費率審議會將在本週亮相，與會的包括政府機關代表、工商及消費者團體代表、專家學者代表，其中環境部氣候變遷署作為政府機關代表出席會議。

彭啓明、環境部資源循環署長賴瑩瑩、女星泱泱（吳泱潾）今日出席第5屆「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會，彭啓明會後接受媒體聯訪提到電價費率審議會，他說電價是個專業的議題，環境部對此並無太大意見，不過目前俄烏戰爭全球能源議題牽涉的天然氣價格高漲，因此適當反應成本也是非常重要的事。

▲女星泱泱（吳泱潾）、環境部長彭啓明、環境部資源循環署長賴瑩瑩出席「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會。（圖／記者林則澄攝，2024.09.25）
▲女星泱泱（吳泱潾）、環境部長彭啓明、環境部資源循環署長賴瑩瑩出席「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會。（圖／記者林則澄攝，2024.09.25）
彭啓明指出，環境部尊重台電的專業立場，希望未來能在營運方面更有效率，對於包括政府給予台電的補助措施、電價調漲等議題，也是站在尊重專業的角度，「全球目前都在面臨電費高漲的問題，台灣相對來說還是便宜許多，但也必須考量物價的波動等指標，都是非常複雜的問題，環境部尊重審議會的決策。」

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