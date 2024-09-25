自爆老公說不出「我會愛你一生」　白喬茵：不知這8年怎走過來的

國民黨高雄市議員白喬茵昨參加300對銀髮族夫妻的祝福活動，現場全是結婚50年以上的金婚夫妻，甚至還有70年以上的白金婚，他說自己聽到台上阿嬤對阿公深情告白「我會愛你一生」，竟然瞬間紅了眼眶。
白喬茵在臉書說，「你有把握愛自己的伴侶一輩子嗎？在婚姻保鮮期過了之後還能忠於對方互相扶持嗎？在資訊量爆炸、性平成主流、各式選擇千百萬種的時代，我們年輕一輩的感情似乎已經很難再聽到『我會愛你一生』，這句話必須意志夠堅定，相信自己能抵抗各式社會誘惑，或把馬斯洛自我實現的需求放在末位才說得出口。」
白喬茵說，婚姻是真的不容易，要磨合個性、要忍受脾氣、要繳納各式瑣碎帳單、要溝通教育理念、要理解雙方原生家庭、要弭平思想落差、要平衡傳統角色與個人追求、還要縫補曾經失去理智的傷痕，除了盡力扮演彼此的家人，偶爾還要回過頭尋找自己失落多時的社會價值。
他感嘆，自己老公也只敢說「我會一直愛你」，而非「我會一生愛你」。他自嘲，「我也不知道不喝酒的我這八年是怎麼走過來的，那就繼續喝開水保婚姻囉。」
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白喬茵說，婚姻是真的不容易，要磨合個性、要忍受脾氣、要繳納各式瑣碎帳單、要溝通教育理念、要理解雙方原生家庭、要弭平思想落差、要平衡傳統角色與個人追求、還要縫補曾經失去理智的傷痕，除了盡力扮演彼此的家人，偶爾還要回過頭尋找自己失落多時的社會價值。
他感嘆，自己老公也只敢說「我會一直愛你」，而非「我會一生愛你」。他自嘲，「我也不知道不喝酒的我這八年是怎麼走過來的，那就繼續喝開水保婚姻囉。」