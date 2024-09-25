不是文華東方！飯店下午茶「甜點吃到飽」這家激推　日本大師加持

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北華文東方酒店的「文華Cafe」之甜點小巧精緻，也受到很多人喜歡，但是「文華Cafe」僅經營中午餐期，並無提供下午茶、下午餐時段。（圖／台北文華東方提供）

▲台北美福飯店日前力邀的多位神戶甜點大師所設計的甜點，如今依舊在「彩匯自助餐廳」、「Moment café & bakery」都還有供應。（圖／記者葉盛耀攝）

飯店的Buffet這幾年愈來愈走精緻化，晚餐每人破2千元餐價的比比皆是，菜色不僅端出高檔海鮮與特色熱食，甜點部分也不馬虎。日前有網友於網路社群上詢問單以飯店Buffet的下午茶時段想要甜點吃到飽來說，最推薦哪一家？不少人建議台北老爺、寒舍艾美等，但最多人推薦台北美福大飯店的「彩匯自助餐廳」，有網友提到原因是「有日本甜點師指導過，小巧精緻又不甜」。原來，台北美福飯店的自助餐甜點，之前曾有6位日本神戶甜點大師來台客座，當初研發的甜點有好幾款現在還持續提供，每日不同品項輪番於自助餐檯上出現。專門討論吃到飽餐廳的社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」裡，日前有網友詢問希望網友們推薦飯店下午茶甜點吃到飽，並列出台北老爺的「le cafe」、寒舍艾美「探索廚房」、台北喜來登「十二廚」與晶華酒店「栢麗廳」，該網友提到主要是請國外親戚吃甜點，希望網友推薦一家。原本有網友提及「如果以甜點為主，選文華東方吧」，因為文華東方自助餐廳「文華Cafe」之甜點，主要是由自家文華餅房製作，但是不少網友則提到「老爺下午茶的甜點很棒」、「甜點可以選福華」、「探索廚房（寒舍艾美）大推」等。但是最多人提到的，則是台北美福大飯店，留言包含「推美福」、「美福的甜點樣式多，應該會有喜歡的～但下午茶沒有馬卡龍」、「美福下午就一堆甜點很讚了」、「吃甜點的話去美福下午茶，款式多又好吃」、「甜點第一選美福完勝，有日本甜點師指導過，小巧精緻又不甜，但太吵了人超多，很像菜市場」等。事實上，而當時設計的多款甜點，如今依舊在「彩匯自助餐廳」有提供，《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問台北美福飯店，業者提到，最近提供的、由神戶甜點大師們設計的甜點品項，包含。另外若想外帶回家，飯店的「Moment café & bakery」也有同樣由神戶甜點大師們設計的更精緻的甜點單品。