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經典賽／外媒爆料資格賽分組！中華隊將遇這3對手　有望台灣開打

記者林之越/綜合報導

▲大聯盟記者Francys Romero，今（25）日在社群平台上爆料，明年舉辦的世界棒球經典賽資格賽分組名單，中華隊將和西班牙、尼加拉瓜以及南非分在同一組。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲大聯盟記者Francys Romero，今（25）日在社群平台上爆料，明年舉辦的世界棒球經典賽資格賽分組名單，中華隊將和西班牙、尼加拉瓜以及南非分在同一組。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
外媒爆料經典賽資格賽分組！世界棒球經典賽將在2026年3月5日開打，目前已確定參賽的有16隊，剩餘的4隊將從明年3月的資格賽中出線。大聯盟記者Francys Romero今（25）日在社群平台上爆料分組名單，中華隊將和西班牙、尼加拉瓜、南非分在同組，共同爭取2個晉級名額。此外，Francys Romero也提及賽事的舉辦地點，將有可能會是在台灣舉辦。

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資格賽有望大巨蛋開打　棒協曾親口證實

由於台灣在上屆經典賽中，排在預賽的小組最後一名，因此要參加2026年的經典賽，需要先從資格賽打起，爭取晉級到正式賽的資格。Francys Romero的貼文也提及了資格賽的賽制，預計共會將參賽的8支球隊分為2組，各分組第1名的球隊會直接晉級，而位排第2、3名的球隊，則由對戰勝隊取得晉級資格。

該爆料貼文指出，中華隊將會和西班牙、尼加拉瓜、南非分在同組，且賽事會於明年2月19日到26日在台灣舉辦；而另一組資格賽則會在美國的亞歷桑那舉行，組內有哥倫比亞、中國、捷克及德國。

台灣爭取舉辦資格賽　大聯盟已初步認同

事實上，在5月的採訪中，棒協秘書長林宗成就曾在採訪時透露，經典賽資格賽「幾乎確定」有一組賽事會由台灣主辦，而棒協則是以台北大巨蛋為主辦球場向主辦方美國大聯盟提出申請。如今如今針對爆料，則回應：「大聯盟初步已認同台灣舉辦，分組也已由主辦方大聯盟定奪。」

先前世界棒壘球總會（WBSC）已經公布參與2026年正賽的16支球隊分組，分別是A組的波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬；B組的美國、墨西哥、義大利、英國；C組的日本、澳洲、南韓、捷克以及D組的委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列。

▲2026年WBC經典賽台灣未獲主辦權，將評估爭辦資格賽，中華隊也將從資格賽開始打起。（圖／NOWnews資料照）
▲由於台灣在上屆經典賽中，排在預賽的小組最後一名，因此要參加2026年的經典賽，需要先從明年的資格賽打起，爭取晉級到正式賽的資格。。（圖／NOWnews資料照）


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