經典賽／外媒爆料資格賽分組！中華隊將遇這3對手　有望台灣開打

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於台灣在上屆經典賽中，排在預賽的小組最後一名，因此要參加2026年的經典賽，需要先從明年的資格賽打起，爭取晉級到正式賽的資格。。（圖／NOWnews資料照）

外媒爆料經典賽資格賽分組！世界棒球經典賽將在2026年3月5日開打，目前已確定參賽的有16隊，剩餘的4隊將從明年3月的資格賽中出線。由於台灣在上屆經典賽中，排在預賽的小組最後一名，因此要參加2026年的經典賽，需要先從資格賽打起，爭取晉級到正式賽的資格。；而另一組資格賽則會在美國的亞歷桑那舉行，組內有哥倫比亞、中國、捷克及德國。事實上，。如今如今針對爆料，則回應：「大聯盟初步已認同台灣舉辦，分組也已由主辦方大聯盟定奪。」先前世界棒壘球總會（WBSC）已經公布參與2026年正賽的16支球隊分組，分別是A組的波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬；B組的美國、墨西哥、義大利、英國；C組的日本、澳洲、南韓、捷克以及D組的委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列。