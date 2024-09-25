郭姓台男赴中失聯涉詐騙　國台辦今撂話嚴格依法辦案

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台灣一名大學應屆畢業的22歲郭姓男子自8月27日前往中國旅遊後卻失蹤，親友在社群平台上發文求助，並向警方報案，事件曝光後，國台辦23日公開回應稱，郭男涉詐騙罪遭有關部門調查，今(25)日國台辦發言人朱鳳蓮更撂話將嚴格依法辦案。這名郭姓男子出發前曾告知家人會在中國停留1到2周，在入境上海後，與家人報過平安，之後音訊全無。郭男母親23日淚訴「兒子是被拐騙過去的」，希望政府單位協助釐清真相，讓兒子平安回家。未料，事後又被媒體爆料，引薦郭男的陳姓男子稱，當初因「前遊藝場老闆」介紹工作，他也分享給郭男；但陳男宣稱自己在過程中就發現有異狀，曾提醒勸阻郭男。陸委會主委邱垂正24日指出，郭姓男子失聯一個月，直到社會輿論關切，陸方才對外釋出郭先生被拘禁。陸方都沒有向我方通報人身自由安全名單，也沒有通知郭男家屬，對此他表達不滿。國台辦今日再度針對此事表態，發言人朱鳳蓮表示，台灣居民郭宇軒8月27日抵達大陸之後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中，大陸有關方面嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。