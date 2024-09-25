還有機會看郭富城演唱會！9/27釋出少量票券　粉絲練手速準備開搶

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▲郭富城將在12月回歸台北小巨蛋，許多歌迷相當期待。（圖／小美工作室提供）

「舞台王者」郭富城睽違5年，將在12月27、28、29日回歸台北小巨蛋開唱，門票在9月21日全面開賣，吸引眾多歌迷瘋搶，3.3萬張門票迅速被搶光，許多歌迷沒搶到，不斷哀號「希望再加場！」不過想看郭富城還有機會，主辦單位近日清票，宣布將於9月27日中午釋出少量票券，想進到現場一睹天王風采的歌迷千萬不要錯過這次機會。這次郭富城「ICONIC世界巡迴演唱會」表演精彩，贏得紅磡舞台製作天花板的美譽，半億重金打造的華麗舞台將原汁原味搬到台北小巨蛋，讓許多歌迷相當期待，果然門票一開賣，當天隨即完售，創造3場台北小巨蛋門票短時間內銷售一空的佳績，許多手速不夠快的歌迷沒搶到門票，為此感到扼腕。不過現在有好消息傳出，主辦單位清票後將釋出少量票券，預計將於9月27日中午12點開放購買，想要感受郭富城舞台魅力的粉絲，可要把握此次機會。另外，也有歌迷好奇是否還會加場？對此，主辦單位先前表示，需要再與經紀團隊討論，才能決定是否再加場。郭富城全新巡演「ICONIC世界巡迴演唱會」，自8月13日於紅磡體育館開唱以來，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲，更大秀結實胸肌、腹肌，共帶來13場精彩演出。而香港場一結束，他隨即宣布將在12月底登上台北小巨蛋開唱，誓言為台灣粉絲帶來最魔幻的視覺震撼及完美體態，感謝歌迷的同時也強調沒想過要退休！