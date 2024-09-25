主持將官晉任授階典禮　賴清德：政府會做國軍後盾、持續推動改革

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總統賴清德今（25）日主持10月份將官晉任授階典禮，恭喜將軍呂文元與蔡宜廷榮升少將並為其掛階，感謝兩人對國家的貢獻，並強調政府會做國軍的後盾，持續推動國防改革，讓國軍有更好的環境和裝備。也期許兩人未來承擔起更重大的責任，為國家打造現代化的國軍，讓整體戰力一天比一天更堅實，一起努力共同守護國家和人民的安全。賴清德今日主持10月份將官晉任授階典禮，首先恭喜將軍呂文元和蔡宜廷榮升少將並為其掛階，並感謝兩人對國家的貢獻。呂文元在過去4年，督導陸軍完成各項演習專案，並且完成金防部戰車換裝的部署和規劃，表現非常傑出，更在今年獲得陸軍楷模的殊榮。賴清德表示，蔡宜廷在三軍總醫院副院長任內，協助指導重大突發醫療協處作業，也參與SNQ國家品質標章的審查工作，守護官兵與民眾的健康。賴清德說，無論是國軍弟兄姊妹及國人的健康，或是各項演習任務、裝備更新，都是國家安全重要的一環，他要再次感謝兩位將軍的努力和付出。賴清德指出，國軍在崗位上全力以赴，就是為了保家衛國。政府會做國軍的後盾，持續推動國防改革，讓國軍有更好的環境和裝備，他也要藉這個機會，感謝現場的眷屬，給予國軍最大的支持。賴清德表示，今天的晉升象徵著肯定和榮耀，期許兩位將軍，承擔起更重大的責任，為國家打造現代化的國軍，讓整體戰力一天比一天更堅實。未來一起努力，共同守護國家和人民的安全。