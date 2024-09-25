火車頂有人！國外網紅爬台鐵區間車、闖車庫　台鐵報案偵辦中

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近期一名外籍網紅在IG上貼出兩段影片，分別是在台鐵車庫內騎乘腳踏車，與攀爬台鐵行駛中列車車頂，相當危險。台鐵證實，有民眾發現車頂有人，車長也有發現黑衣人士，但抵達停靠站時人員已不在車頂，已經報案，目前由路警調查偵辦中。有外籍網紅在IG上貼出兩段影片，一段是闖入台鐵車庫內騎腳踏車，背景可見多輛台鐵列車，另一段則是一人站在台鐵列車車頂，另一人也攀爬在列車車尾上，沿途還有不少樹木，該網紅不停閃避，途中列車經過隧道後，才爬回車廂內。對此，台鐵回應，對於網路影片有不知名人士騎乘腳踏車疑似於公司所屬機務段內趴趴走乙情，經內部查詢確認為所屬七堵機務段車輛保養車庫，本件已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。台鐵公司呼籲，鐵路沿線及各車輛保養處所均屬危險處所，希請民眾不要擅自侵入，以維自身及行車安全。台鐵也證實，4/17曾接獲1933通報，十分瀑布民眾發現4826次車頂有人，列車抵達十分站時，值班站長及車長前往查看無發現人員，隨後列車行駛在望古=嶺腳路線上，車長發現一黑衣人士，車長當下先行通報十分站，4826次抵達嶺腳站後司機員及車長檢查車廂，確認人員不在車頂，列車設備皆正常無異狀，不影響行車。本案已經報案，目前由路警調查偵辦中。