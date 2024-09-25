周杰倫將攻大巨蛋！粉絲曝「真實視線」滅火：僅1價位能享受表演

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▲周杰倫演唱會在10月23日搶票，票價座位圖跟著公開，這次舞台主要往左右延伸。（圖／杰威爾音樂提供）

▲實際在座位上看五月天登上大巨蛋演出的視線，粉絲確實距離歌手比較遠一點。（圖／讀者提供）

▲台北大巨蛋將首辦演唱會，有不少問題讓歌迷擔心。（圖／記者路皓惟攝）

亞洲天王周杰倫將在12月5日至8日回歸台北開唱，在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，由於他是首位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，因此歌迷不只忙著搶票，也開始研究哪區的視線比較好。一名網友就感嘆，本來想要搶周杰倫的門票，不過前陣子在大巨蛋看告五人開唱後就滅火了，認為除了6880元搖滾區以外，其餘位子都只能看螢幕自嗨。不過不少粉絲有不同看法，「距離遠近本來就是靠票價區分」、「不只大巨蛋，很多場地本來就只能看螢幕，都是去感受氣氛的。」一名網友在threads發文表示，本來想搶周杰倫大巨蛋演唱會的門票，不過前陣子看到告五人在大巨蛋球賽的賽後表演，就整個被滅火了，因為在大巨蛋內野的視野距離歌手有一段距離，看得不是很清楚，對比周杰倫這次大巨蛋的配置圖，似乎沒有往前面的延伸舞台，他不禁感嘆，「感覺除了6880元能正常享受表演外，其他票種應該只能看螢幕自嗨了。」但不少人都反駁表示，「演唱會搭建的舞台，跟那種職棒表演完全不一樣，螢幕水準也不同」、「那你不要搶，演唱會本來就會有只能看螢幕的位置」、「正常～大場地除了前面特區，其他只能看大螢幕或小小小周，但後面能看螢光棒海也蠻美的」、「哪個演唱會不是除了最貴的區域外，都看螢幕自嗨？」、「主要是聽周杰倫的歌聲，演唱會場地那麼大，人一定看不清楚的」、「能進場感受氣氛就值了。」還有網友拿出其他場地比較，「大場地不坐前排，本來就看不到真人啊，世運也是、桃棒也是」、「有沒有去過國外演唱會，更大的場地也是都看螢幕居多」、「之前高雄世運就算你坐特區前面，一樣只是看到小小的人。」另外，有歌迷擔心大巨蛋漏水問題，對此，台北市政府體育局長王泓翔近日受訪時表示，「大巨蛋正式開始營運後，每次漏水都有派人去監控，找出漏水點，根據遠雄規畫，會在10月底完成改善，這是遠雄排定，所以會要求他們一定要落實這樣的承諾。」