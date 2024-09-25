固體再生燃料爭議　彭啓明重申「比照歐盟標準」：9/27開記者會

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▲女星泱泱（吳泱潾）、環境部長彭啓明、環境部資源循環署長賴瑩瑩出席「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會。（圖／記者林則澄攝，2024.09.25）

各界對於SRF（固體再生燃料）議題褒貶不一，環境部長彭啓明今（25）日指出，經過排查、檢驗全國各地的製造廠、使用廠，認為目前仍有進步空間，但有一些廠商值得鼓勵，環境部也會從旁扮演輔導的角色，未來將會比照歐盟的標準，預計本週五（27日）正式召開記者會。全球目前關注環保議題，我國的廢棄物問題也在近年受到各界重視，不過對於透過SRF（固體再生燃料）的處理是否妥當，引發各界褒貶不一，環境部對此邀集跨領域專家學者組成輔導團，走訪各個縣市逐一檢驗、排查全國49家製造廠、17家使用廠體檢，宣告今年底前完成SRF白皮書。彭啓明、環境部資源循環署長賴瑩瑩、女星泱泱（吳泱潾）今日出席今日出席第5屆「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會，彭啓明會後接受媒體聯訪談到，國人2019年開始推動SRF，不過到底是要「處理廢棄物」，還是「資源循環再利用」，環境部之前對此定位並不明確，如今排查、檢驗全國各地49家製造廠、17家使用廠，其中也有不符規範的廠商選擇退出，目前無論如何都是希望朝向一個正向發展的循環作為目標。彭啓明重申，未來針對SRF標準將會比照歐盟規範，不過目前有些的廠商仍有進步空間，環境部則會從旁扮演輔導的角色，逐步精進以達歐盟的標準，等到週五的召開的記者會，屆時各界就能一覽全貌，「目前仍有進步空間，但有一些廠商值得鼓勵、給予支援措施。」