影／喊美國製造！川普倡新美國工業主義　放話搶中國、2盟友飯碗

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▲川普稱，若是當選，將讓外國公司在美國設廠，直言「要搶外國工作」，讓中國及韓國與德國製造業外流，成為美國公司。（圖／美聯社／達志影像）

美國前總統川普、共和黨總統候選人川普24日前往汽車製造業重鎮喬治亞州舉行造勢活動，期間宣布多項經濟政策，以「新美國工業主義」作為定調，誓言要復興美國製造業，並稱，美國將藉此「搶走」海外製造業的就業機會。綜合美聯社等外媒報導，川普24日前往喬治亞州薩凡納市（Savannah）造勢時，承諾「復興製造業」是他經濟政策的核心，指出「我們要美國優先，這個新美國工業主義將創造數百萬就業機會。」川普在演講中直接點名中國及德國、韓國2個盟友，表示「投票給川普，你會看到曾經大規模外流的製造業從中國回到賓州，從韓國回到北卡羅來納州，從德國返回喬治亞州，還有很多其他地方！」。他還強調，「我希望德國的汽車公司變成美國的汽車公司，我希望他們在這裡建設工廠。」川普補充稱，如果當選，將對每輛從墨西哥進口的汽車徵收100%的關稅，要避免被徵收關稅的唯一方法就是讓汽車製造商在美國生產汽車。美聯社指出，如果川普的想法付諸實行，可能將引起美國汽車業巨大動盪。目前許多汽車製造商在墨西哥或是其他國家生產尺寸較小、價格較低的汽車，因為這些車型的利潤率較低，而墨西哥較低的勞動力成本有助於企業保持一定利潤。德國和其他外國汽車製造商早已在美國設立了大規模的生產基地，許多汽車製造商現在在美國生產的汽車數量甚至超過了出口量。例如BMW在南卡羅來納州擁有一個800萬平方英尺的園區，僱用了1萬1000名員工，每天為美國和120個出口市場生產超過1500輛SUV，供應美國市場和120個出口市場。梅賽德斯和福斯汽車（Volkswagen）也在美國設有大型工廠。此外，川普也提到，將提供獎勵措施，吸引外國公司赴美國設廠、雇用美國勞工，這些措施包含，針對研發及發展成本提供稅收減免，企業稅從21%降至15%。他還承諾將任命一名「全球製造業大使」，以說服外國製造商來到美國，並透過提供低監管的聯邦土地讓外國企業使用。不過Guidehouse Insights首席研究分析阿布薩米德（Sam Abuelsamid）表示，若德國汽車製造商要增加在美國的生產規模，將可能需要削減德國本土工廠的生產，導致這些工廠產能不足，效率也會降低，他表示「這種做法沒有意義」。美聯社報導指出，川普的新美國工業主義並沒有具體細節，例如他沒有說明他針對美國的企業減稅政策是否適用於在國內組裝進口產品的公司。此外，川普稱要任命一名「全球製造業大使」，但他在擔任總統時，吸引外國投資的紀錄卻參差不齊，其中一個案例就是，川普承諾台灣電子巨頭富士康在威斯康辛州投資100億美元，可能創造13000個新就業崗位，當時川普還以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案，卻從未兌現。