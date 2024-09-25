航運ETF一路衝！00960今開高走高「噴漲逾15%」　網傻眼：好刺激

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首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）自上週五（9/20）掛牌上市後，出航首日不僅守住發行價15元，隨著中東衝突情勢升級，牽動全球運價走勢，連帶使00960漲勢不斷，今（25）日開盤後就持續上揚，午盤一度達19.06元，成交量超過2萬張，漲幅超過15%，讓不少股民傻眼，直呼「00960太扯了吧」、「960…這是飆股的走法吧」、「00960好刺激喔，ETF也能當個股玩」。00960自上市前就受到不少投資人關注，主要追蹤「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，瞄準全球航運霸主，包含貨櫃、散裝、油輪等3大領域，是台灣首檔聚焦航運股的ETF。根據野村投信官網數據，截至9月24日為止，00960前五大成分股為：長榮（2603）9.22%、日本郵船股份有限公司（9101 JP）8.36%、商船三井（9104 JP）8.31%、川崎汽船（9107 JP）6.76%、陽明（2609）5.13%，萬海（2615）也以4.51%的權重排入第8名。此外，根據野村投信9月24日資料顯示，00960每單位淨值收在15.73元，較前一日漲幅4.1%，如果與市值16.75元相比，折價幅度約6.5%，意味著市價被低估，投資人此時買進，相當於撿到便宜。觀察貨櫃三雄與00960今日股價走勢，萬海延續昨日漲停趨勢，今日再度開高，盤中一度達到98.4元、漲幅超過8%。陽明與長榮則是維持漲勢2%。00960今日開高走高，午盤一度達到19.06元，漲幅超過15%，截至12點40分為止，股價18.4元，漲2.46元或15.44%。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了進入上述傳統航運第四季表現旺季，可看到主要國家出口運量持續創高，加上最新公布台灣8月份出口創歷史新高等，目前更有許多消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，如近期以色列、黎巴嫩衝突加劇，加上美東碼頭工人罷工的機率高，恐中斷供應鏈。國內的「貨櫃三雄」長榮、陽明及萬海第4季的業績將跟著出現想像空間，目前可謂是航運布局的好機會。