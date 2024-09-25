全家7、8月發票爽中千萬！「花35元買餅乾」變富翁　幸運門市公開

全家便利商店本期（113年7-8月）中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1000萬元共開出1組，獎落「全家」台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主。
特獎200萬元則為消費者於「全家」APP「隨買跨店取」上購買香草卡士達泡芙甜點，僅花費57元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北、新北、台中、台南，包含「全家」中和平興店、新店新豐店、士林區永新店、台中金南門店、台南新崇義店、永康大展店，最低僅花費39元購買湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片就幸運中獎。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，位於台中水岸店、竹南新群聯店；兩位幸運得主皆使用環保杯購買Let’s Café，花費72元就幸運抱走100萬大獎。
【統一發票7、8月中獎號碼】
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北、新北、台中、台南，包含「全家」中和平興店、新店新豐店、士林區永新店、台中金南門店、台南新崇義店、永康大展店，最低僅花費39元購買湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片就幸運中獎。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，位於台中水岸店、竹南新群聯店；兩位幸運得主皆使用環保杯購買Let’s Café，花費72元就幸運抱走100萬大獎。
【統一發票7、8月中獎號碼】
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。