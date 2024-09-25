接棒五月天！謝金燕《浪姐》後再翻紅　回台首唱獻給台東

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▲盧廣仲（左）、動力火車（右）11月即將在台東開唱，讓許多粉絲相當期待。（圖／台東縣政府）

為衝刺觀光，台東年底活動大爆發，繼花蓮有五月天的「一路向東」演唱會，台東也不落人後，將於11月9日至10日，連續兩天在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，號召天王天后天團齊聚開唱，今（25）日首公布第一波卡司，包括「姐姐」謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump等超人氣歌手。靠著《乘風破浪的姐姐》翻紅的謝金燕，上半年幾乎不在台灣，日夜忙於錄製節目，魔鬼般生活讓她直呼這挑戰很艱難但過癮，最後總算任務達成，下半年也排定多場海外演唱會。日前接到台東演出邀約，謝金燕表示超開心，「姐姐出道這麼久，竟然沒有印象在台東有演出過，必須要趁機來個小旅行體驗台東好山好水，鄉親記得IG、FB留言推薦我在地美食喔，還有好久不見的姐寶們，我們台東見啊。」另外，還有其他準備到台東開唱的歌手，其中盧廣仲表示很喜歡台東的美麗山水，對台東有超好印象的他，曾在池上秋收時金黃的稻田中演出，對他而言，那是記憶中非常美好的表演經驗，盧廣仲也推薦自己獨門紓壓法，每每來到台東時，習慣買杯咖啡呆坐在海邊，腦袋放空、靜靜地聽著海浪聲，對身心靈都非常的療癒，而且會湧出很多創作靈感。動力火車到年底的行程幾乎也是滿檔，難得能特別到台東演出，這回演唱會卡司陣容十分堅強，但只要原住民人多的地方，就是動力火車的主場，動力火車很多歌曲在部落裡大受歡迎，他們也表示演出時一定會有經典歌曲「回憶殺」橋段，讓全場變成大型KTV，邀請粉絲一定要來看演出。