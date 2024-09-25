大樂透中秋「100組100萬」完整獎號、中獎彩券行　百萬富翁剩22席

7-11開出4組千萬大獎！買35元麵包賺一間房　7、8月發票中獎清單

記者鍾怡婷/綜合報導

▲統一發票7月、8月中獎號碼出爐！民眾趕緊拿起手邊發票來對獎。（圖／記者林調遜攝）
▲統一發票7月、8月中獎號碼出爐！民眾趕緊拿起手邊發票來對獎。（圖／記者林調遜攝）
7-ELEVEN7、8月中獎號碼開出4張千萬大獎，2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬！提醒7至8月份有到7-ELEVEN消費的民眾，別忘了趕緊對一下發票。

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統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎！一人在宜蘭縣五結鄉的7-ELEVEN 五結門市花110元購買生活用品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品；一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。

還有2位獲得2百萬特獎！一人在台北市信義區的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品；一人在台北市文山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。

4位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在新北市深坑區的7-ELEVEN北深門市花97元購買冰品、飲品；一人在台中市清水區的7-ELEVEN清水綻一門市花110元購買CITY CAFE、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 捷忠門市花60元購買CITY CAFE；一人在台北市大安區的7-ELEVEN信中門市花92元購買飲品、茶葉蛋。

▲▲7-11開出4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬。（圖／7-11提供）
▲7-11開出4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬。（圖／7-11提供）
統一發票7、8月中獎號碼開出！千萬特別獎號碼「38039158」

特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

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