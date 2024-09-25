美東碼頭罷工在即！萬海當大哥連飆漲停　全球航商10月齊收附加費

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，罷工在10月1日即將上演，全球供應鏈將受到衝擊，全球航運股受到激勵紛紛大漲，台灣航運三雄帶頭衝，萬海今日下午1時連續第二天飆出漲停，全球航商紛紛調漲運價，新一波搶艙潮和附加費加徵即將爆發。國際碼頭工人協會(ILA)與美國海事聯盟（United States Maritime Alliance, USMX）的勞資談判過去數月陷入僵局，雙方對加薪幅度和引進自動化設備看法無共識，ILA擁有4.5萬名成員，屆時將讓美東至墨西哥灣港口全面大罷工。全球航運股受到此消息影響，近日接連飆出紅盤，以星通運24日收盤再度飆漲近6%，馬士基也漲逾2%，赫伯羅德漲近5%；亞洲航運股部分，韓國現代商船漲幅達2%，中國中遠海今日漲幅同樣也達2%。國內航運三雄部分，萬海連續兩天當大哥飆出漲停，股價來到99.7元，直逼百元大關，準備挑戰六月初高點，陽明和長榮盤中漲幅也雙雙突破3%和2%。因應美東碼頭罷工，全球大型航商紛紛對美東港口祭出加徵附加費，馬士基（Maersk）宣布自10月21日起收取當地港口干擾附加費，預計每TEU（20呎標準櫃）收1500美元，每FEU（40呎標準櫃）收3000美元，45呎貨櫃則收費3780美元。此外，達飛航運（CMA CGM）表示，從10月11日起，將從所有發往美國東海岸和海灣港口，每TEU額外收取1,500美元的費用；赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 宣布從 10 月 18 日起徵收工作中斷附加費 (WDS)，從北歐、地中海、非洲、中東、大洋洲和拉丁美洲所有港口進口到美國東海岸和海灣港口的貨物，將收取每 TEU 1,000 美元的附加費用。