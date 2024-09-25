江蕙復出將唱〈家後〉？國慶晚會歌單疑外流　寬宏藝術回應了

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▲江蕙時隔9年將再度登台表演，讓許多歌迷相當期待。（圖／寬宏藝術提供）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，將於10月5日在「113年國慶晚會」上復出，首度站上在台北大巨蛋舞台，不少歌迷都相當期待，也很好奇她復出歌單有哪些歌曲。今（25）日稍早有消息傳出，她將演唱2首經典歌曲，包括〈家後〉和〈祝福〉。日前在台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁的強力邀約下，江蕙終於宣布將在10月5日於大巨蛋舉辦的國慶晚會上開唱，許多歌迷相當期待，屆時江蕙將以何種方式登台，以及演唱哪幾首經典歌曲。據了解，江蕙屆時將演唱〈家後〉以及〈祝福〉，都是能代表江蕙演藝生涯的經典歌曲。不過對於傳聞，《NOWnews今日新聞》詢問節目策劃單位寬宏藝術回應，對方回應，「謝謝大家關心，目前節目都正在討論中。」看來江蕙將演唱哪首歌曲，以及如何表演，需要等到10月5日國慶晚會上才能揭曉，敬請歌迷期待。而這次國慶晚會上，不只江蕙復出表演值得期待，屆時也將邀請奧運英雄王齊麟、李洋及林郁婷一起唱國歌，還有國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出。另外更有多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君和翁立友，眾星雲集，想必表演一定非常精采。