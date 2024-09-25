美東港口罷工在即！貨櫃三雄齊走揚　萬海再奔漲停、量飆近10萬張

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美東碼頭工人罷工在即，隨著各大航商申請綜合費率附加費（GRI）之後，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也將跟進加收費用，貨櫃艙位再度出現供不應求的情況，使貨櫃三雄近日股價揚帆。繼昨（24）日漲停後，萬海今日又再開高強攻漲停，漲幅近10%，陽明、長榮漲幅落在近3到4%。美國國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事交易所（USMX）談判未達共識陷入僵局，貨櫃船公司及物流業者皆在為罷工提前做準備，若到月底前雙方仍未達成協議，ILA約8.5萬名成員將自10/1起全面罷工。不僅如此，航運巨擘馬士基（Maersk）也宣布，因美東碼頭工人罷工在即，勞動力出現中斷，恐造成全球供應鏈出現危機，因此自10/21起徵收當地港口干擾附加費，以彌補因服務中斷產生的更高營運成本。隨後，地中海航運（MSC）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運（CMA CGM）等，也陸續宣布收取相關費用。由於中東戰爭、鴻海危機仍未結束，船隻繞道部分碼頭出現塞港情況，再加上美東碼頭罷工、附加費用等，皆可能造成航運供不應求情況，法人看好航運族群第4季表現，這也反應在貨櫃三雄近日股價上。觀察今日貨運三雄表現，股價皆持續上揚，長榮盤中最高漲超過2%，股價來到209元，成交量超過3萬張。陽明盤中漲超過3%，股價來到69.8元，成交量超過9萬張。萬海則是亮漲停，股價來到99.7元、漲幅9.92%，成交量爆出近11萬張。