過去真的過去了嗎？回顧陳致遠涉「黑象」假球案　兄弟曾面臨瓦解

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▲前職棒球員「黃金戰士」陳致遠近期在個人社群網站上分享影片，懷念兄弟象傳統，不料卻遭到球迷猛烈批評，他也回覆反擊稱：「過去了就讓他過去了。」（圖／NOWnews資料照）

過去真的過去了嗎？中信兄弟上周末在台北大巨蛋，為資深球星「周董」周思齊舉辦2日引退賽，共邀請8萬人進場，成為網路熱門話題。進入職棒前就備受期待的陳致遠，在2001年加入兄弟象後，迅速竄起，獲選為當年度的新人王。後續站穩先發位置，和隊友蔡豐安、彭政閔組成廣為人知的「黃金三劍客」打線，然而，被冠上綽號「黃金戰士」的陳致遠，卻在2010年被控涉入假球案件，該起「黑象事件」，由地下簽賭案負責人「雨刷」蔡政宜主導，涉及包含兄弟象、La new熊、興農牛與中信鯨等4隊球員，尤其象隊更是有一半以上的本土球員涉案。陳致遠在留言中說道：「」然而，中職歷年最大的假球案之一，過去真的就這樣過去了嗎？答案肯定是沒有的，最鮮明的證據，就是在8月尾聲發生的「德州撲克事件」。味全龍隊野手曾傳昇，因為前往非法的德州撲克場所，立刻遭到球團開除，而網路上隨後流出，主力球員郭天信、張政禹現身合法的德州撲克場所，立刻遭到聯盟、球團的雙方禁賽處分。而球員之所以需要如此的戰戰兢兢，正是因為過往的假球案，讓球迷們內心留下了深不見底的傷疤，