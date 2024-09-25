過去真的過去了嗎？回顧陳致遠涉「黑象」假球案　兄弟曾面臨瓦解

過去真的過去了嗎？中信兄弟上周末在台北大巨蛋，為資深球星「周董」周思齊舉辦2日引退賽，共邀請8萬人進場，成為網路熱門話題。曾涉入假球案的前兄弟象球星陳致遠，昨（25）日晚間在個人臉書發文，緬懷兄弟象傳統以及老戰友們，遭到網友痛批後，留言回擊：「過去了就讓他過去了。」更是點燃球迷滿腔的怒火，因為2009年的「黑象事件」，可以說是眾多資深中職球迷心中，最隱隱作痛的那道傷疤。
兄弟黃金戰士染黑 中職最黑暗時刻
進入職棒前就備受期待的陳致遠，在2001年加入兄弟象後，迅速竄起，獲選為當年度的新人王。後續站穩先發位置，和隊友蔡豐安、彭政閔組成廣為人知的「黃金三劍客」打線，在蔡豐安離隊後，改為和彭政閔、陳冠任組成「新黃金三劍客」打線，並幫助兄弟完成2001年至2003年的三連霸偉業。
然而，被冠上綽號「黃金戰士」的陳致遠，卻在2010年被控涉入假球案件，板橋地檢署檢察官在2月向陳致遠起訴，並具體求刑二年。即便陳致遠時至今日，依然堅決否認收賄打假球，但高等法院仍在2014年的二審宣判，因配合組頭打放水球，陳致遠被判刑6個月。
該起「黑象事件」，由地下簽賭案負責人「雨刷」蔡政宜主導，涉及包含兄弟象、La new熊、興農牛與中信鯨等4隊球員，尤其象隊更是有一半以上的本土球員涉案。當時球團一度考慮是否解散球隊，是球迷發起聲援，且體委會表態支持後，才選擇繼續經營，如今改由中信接手，足見簽賭案影響之大。
真的過去了嗎？ 球迷心中隱形的傷疤
陳致遠在留言中說道：「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧，過去了就讓他過去了」然而，中職歷年最大的假球案之一，過去真的就這樣過去了嗎？
答案肯定是沒有的，最鮮明的證據，就是在8月尾聲發生的「德州撲克事件」。味全龍隊野手曾傳昇，因為前往非法的德州撲克場所，立刻遭到球團開除，而網路上隨後流出，主力球員郭天信、張政禹現身合法的德州撲克場所，立刻遭到聯盟、球團的雙方禁賽處分。
縱使部分德州撲克場所屬於合法設立，但不少教練、球界人士的表態支持，認為中職過去遭遇假球案影響，球員出入灰色地帶，不免容易遭人議論，甚至造成不必要的誤會。
而球員之所以需要如此的戰戰兢兢，正是因為過往的假球案，讓球迷們內心留下了深不見底的傷疤，中職重新回歸6隊、台北大巨蛋的建成，這些覆蓋在傷口之上的OK繃，都是在一步步找回中職球迷們的信任。然而，陳致遠的這篇彷彿事過境遷的貼文，則無疑是為這道傷口上，撒上一把把的鹽，痛苦而憤怒難忍。
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進入職棒前就備受期待的陳致遠，在2001年加入兄弟象後，迅速竄起，獲選為當年度的新人王。後續站穩先發位置，和隊友蔡豐安、彭政閔組成廣為人知的「黃金三劍客」打線，在蔡豐安離隊後，改為和彭政閔、陳冠任組成「新黃金三劍客」打線，並幫助兄弟完成2001年至2003年的三連霸偉業。
然而，被冠上綽號「黃金戰士」的陳致遠，卻在2010年被控涉入假球案件，板橋地檢署檢察官在2月向陳致遠起訴，並具體求刑二年。即便陳致遠時至今日，依然堅決否認收賄打假球，但高等法院仍在2014年的二審宣判，因配合組頭打放水球，陳致遠被判刑6個月。
該起「黑象事件」，由地下簽賭案負責人「雨刷」蔡政宜主導，涉及包含兄弟象、La new熊、興農牛與中信鯨等4隊球員，尤其象隊更是有一半以上的本土球員涉案。當時球團一度考慮是否解散球隊，是球迷發起聲援，且體委會表態支持後，才選擇繼續經營，如今改由中信接手，足見簽賭案影響之大。
真的過去了嗎？ 球迷心中隱形的傷疤
陳致遠在留言中說道：「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧，過去了就讓他過去了」然而，中職歷年最大的假球案之一，過去真的就這樣過去了嗎？
答案肯定是沒有的，最鮮明的證據，就是在8月尾聲發生的「德州撲克事件」。味全龍隊野手曾傳昇，因為前往非法的德州撲克場所，立刻遭到球團開除，而網路上隨後流出，主力球員郭天信、張政禹現身合法的德州撲克場所，立刻遭到聯盟、球團的雙方禁賽處分。
縱使部分德州撲克場所屬於合法設立，但不少教練、球界人士的表態支持，認為中職過去遭遇假球案影響，球員出入灰色地帶，不免容易遭人議論，甚至造成不必要的誤會。
而球員之所以需要如此的戰戰兢兢，正是因為過往的假球案，讓球迷們內心留下了深不見底的傷疤，中職重新回歸6隊、台北大巨蛋的建成，這些覆蓋在傷口之上的OK繃，都是在一步步找回中職球迷們的信任。然而，陳致遠的這篇彷彿事過境遷的貼文，則無疑是為這道傷口上，撒上一把把的鹽，痛苦而憤怒難忍。