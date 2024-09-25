潘威倫也是二刀流天才！蔡明里揭昔日曾打爆「韓國大魔神」吳昇桓

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繼中信兄弟周思齊引退後，本週末台北大巨蛋將再告別另一名中職傳奇球員，統一獅王牌投手潘威倫將於（28）日舉行引退賽。知名棒球主播團長蔡明里今（25）日在臉書粉絲團發文，分享潘威倫過去作為「二刀流天才」的棒球故事，在1997年IBA世界青少棒賽兩度棒打「韓國大魔神」吳昇桓，向這位即將退休的中職傳奇投手致敬。隨著「嘟嘟」潘威倫退休時刻即將到來，棒球圈內外紛紛重溫他棒球生涯的精彩時刻。蔡明里今在臉書發文，特別提到潘威倫在1997年IBA世界青少棒賽上的表現，雖然當年的青少棒賽上，鄭嘉明和林智勝是備受矚目的球星，但當時潘威倫不僅是投手，更以「二刀流」成為中華隊的核心戰力。「潘威倫當然是天才！棒打吳昇桓還不算天才嗎？」蔡明里表示，當時潘威倫兩度對戰韓國強投吳昇桓都敲出安打，甚至一棒打退了這位日後有「韓國大魔神」之稱的投手，為中華隊立下關鍵功勞。蔡明里笑說：「搞不好（吳昇桓）當下有流下男兒淚，嗯，之後經常讓我們流淚～」吳昇桓被譽為韓國隊史上最強守護神，「無人生還」就是他生涯的最佳寫照，韓職14年生涯累計400次救援成功，對中華隊球迷而言，吳昇桓絕對是難以忘懷的夢魘，殺死無數場台韓大戰。蔡明里不僅分享了潘威倫的過往二刀流的故事，引起球迷熱烈迴響，他也藉此向即將榮退的潘威倫致敬，並表達作為一名棒球主播能夠伴隨球員成長的感動，「能夠用我的聲音陪伴你們偉大的棒球航程，真的是一件幸福的事。」