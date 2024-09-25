廖達琪任民主基金會執行長　韓國瑜曝卡關轉機：直到林佳龍提出她

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台灣民主基金會今（25）日召開董事會，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席會議，韓國瑜會後受訪說，會中一致共識，由現任代理執行長廖達琪真除執行長，另三位副執行長為政大外交系教授盧業中、駐紐約台北經濟文化辦事處前處長李光章與前駐印度公使陳牧民。韓國瑜也在臉書發文，他表示直到外交部長林佳龍向他提出現任副執行長、中山大學教授廖達琪，此事才出現轉機，「為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中教授願意屈居副執行長一職，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。」韓國瑜今在臉書發文表示，其實從二月份上任以來，台灣民主基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一，過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職，但在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧業中出類拔萃。他表示，盧業中長期深耕外交政策領域，積極參與國際交流活動，在相關研究領域著作等身；去年擔任過「美國教育部與學術交流基金會」主講人、也是「美國國務院國際領袖人才訪問計畫」的訪問學人。「我相信只有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨魁儡之弊的攻訐。」韓國瑜透露，直到昨天上午林佳龍向他提出現任副執行長、中山大學教授廖達琪，此事才有了變化的契機。他表示，自己和廖達琪教授相識多年，出身眷村二代的廖達琪熱愛中華民國，一直以來都在民主運動與外交領域展現出自己的影響力、專業度與執行力，更在2020年的總統大選中，幫助他的外交板塊出謀劃策、裨益良多。「為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中教授願意屈居副執行長一職，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。」韓國瑜表示，再次感謝廖達琪與盧業中此次願意負重涉遠、知難不退，希冀未來民主基金會能夠在兩位教授的帶領之下，真正回歸到超越政黨意志且符合國家利益的民主實事與有效外交，為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。