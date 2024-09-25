台積電站回千元俱樂部！00922成分股「3成含積量」近一週漲幅逾3%

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美國四大指數昨（25）日收漲，再加上輝達最強晶片即將出貨，台積電今（25）日終於又再重返千元俱樂部，連帶使成分股含台積電的市值型ETF國泰領袖50（00922）也跟著翻紅向上，再搭配兩大權值股鴻海、聯發科，強強聯手，使得ETF股價受到市場期待。法人分析指出，統計2013年以來，台股大盤在第4季的報酬表現最佳，進場3個月的報酬率達到4.9%，6個月報酬率9.2%，正報酬勝率高達9成。若進一步觀察市值型ETF，00922近一週漲幅超過3%，表現相當亮眼。00922去年初發行，有別於傳統市值型ETF，計程00878的優良血統，同樣為國際指數領導品牌MSCI的旗下大作，從市值代表性出發，只著重在企業規模大小，高度跟隨台灣加權指數表現，再加入低碳分數的巧思，更能捕捉台灣追求零碳趨勢的高成長企業。國泰台灣領袖50(00922)網羅台股50大龍頭企業，有超過五成是半導體及電腦電子類股、以及金融或汽車產業，ETF最新價位是21元左右，相比其他市值型來的更加親民，適合年輕的小資族長時間定期定額投入。根據投信官網試算，若去（2023）年9月25日投入10萬元持有00922，截至目前為止，即已累積14.17萬元，報酬率近42%。