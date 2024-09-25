台股大漲近330點、22761點收　台積電站回千金股、萬海漲停演出

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受到美國股市上揚表現激勵，台股今（25）日連帶開高走高，開盤就大漲137.5點，終場大漲330點來到22761.6點，漲幅1.47%，持續站穩季線上方，成交量4362億元。在美掛牌的台積電ADR昨日勁揚4.13%，推升台積電今日一開盤股價立即重返千元俱樂部，激勵台股指數同步攻高，盤中微幅震盪，在998元到1000元之間徘徊，但終場以1005元作收且收在最高點，漲18元或1.82%。另鴻海則同樣開出紅盤，以188.5元收，漲5.5元或3.01%。廣達則是272.5元收，漲16元或6.24%。聯發科漲30元到1225元作收，漲幅2.5％。受到美東碼頭工人罷工機率大增影響，貨櫃三雄近日股價揚帆，其中，萬海昨日收了1根漲停板，今日走勢強勁，終場以99.7元漲停板作收，笑納2根漲停板，漲9元或9.92%。長榮則是站穩200元關卡，漲幅超過2%，陽明股價來到70.4元，漲2.8元或4.14%。