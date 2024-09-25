Google TV Streamer在台開賣！支援4K、操控家電　4大功能一次看

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▲Google TV Streamer 外型設計更簡約美型。（圖／官方提供）

▲Google TV Streamer能用聲控的方式找到遺失的遙控器 。（圖／官方提供）

Google新一代影音串連裝置Google TV Streamer (4k)今（25）日宣布在台灣開賣，最大賣點為支援4K串流，還可以靠電視來控制智慧家電，目前可以支援 Google Home 和 Matter 的智慧家庭裝置，售價為3250 元。相較於Chromecast 4K版本多了那些優勢，值得多花上千元換機嗎？新功能一次看。外出旅遊想要在飯店看YouTube或是Netflix有時需要登入自己的帳號，如果退房忘記登出，其實會非常麻煩，如果有Chromecast插上電視，並連上網路不需要再次登入帳號就能繼續觀看。相隔了將近4年之久，Google 推出全新電視盒裝置Google TV Streamer (4K)，目標鎖定想觀看串流平台4K畫質的用戶。重新設計了語音遙控器，提供更好的握持感。同時，按鍵的排列配置也經過重新調整，讓操作更加順手，並新增可自定義的按鈕。另外，還能用聲控的方式找到遺失的遙控器，當找不到遙控器的時候，只需對著附近支援 Google 助理的智慧音箱或 Pixel 手機說出：「Hey Google，尋找我的遙控器」，遙控器就會發出嗶嗶聲，也可以透過 Google TV Streamer 主機背面的按鈕與 Google Home 應用程式，讓遙控器發出提示音。比起前一代的 Chromecast 裝置，Google TV Streamer 擁有更強大的處理器、加倍的記憶體和高達 32GB 的儲存空間，帶來更流暢的應用程式載入速度跟操作體驗。支援 4K HRD 、Dolby Vision 與 Dolby Atmos。除了Wi-Fi 連線Google TV Streamer，還加入了乙太網路埠，提供更高速穩定的網路連線。串流影音服務的蓬勃發展，使用者在影視內容的選擇也越來越多。Google TV Streamer 能夠在單一介面整合並呈現不同串流影音服務，包含：YouTube、Netflix、Disney+、MyVideo、LINE TV、Spotify 和 Prime Video 等，讓使用者能更便利地尋找自己想要觀看的電影和電視節目。Google TV Streamer 可以透過 Google AI 技術和個人偏好設定，從使用者所訂閱的服務中推薦可能感興趣的內容。使用者也可以為家中的每位成員建立個人化觀看清單。支援 Matter 並內建 Thread 邊界路由器，可以更快速、安全地連接包含門鎖和動作感應器等智慧家庭裝置，使用者現在也可以透過電視來操作 Google Home 控制面板，控制家中的智慧家庭裝置。Google TV Streamer 也可以將使用者手機上的媒體內容投放到電視、或是將電視加入揚聲器群組，帶來更整合的操控體驗。